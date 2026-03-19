팝업 '북적' 굿즈 '불티'…유통가, 'BTS노믹스' 체감에 행복한 비명 [BTS 컴백]

3년 8개월 만에 돌아오는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 가운데 유통가는 이번 특수를 놓칠세라 관련 마케팅을 펼치거나 굿즈·특별 메뉴 등을 앞다퉈 선보이면서 관련 소비가 빠르게 달아오르는 분위기다.

서울시내 백화점과 면세점, 카페, 편의점 등에는 BTS 관련 상품을 찾는 외국인 관광객들의 발길이 이어지면서 'BTS노믹스'가 현장에서 직접 확인되고 있다는 반응이 나온다.

지난 11일 외국인 모델들이 신세계면세점 명동점 'K-WAVE 존'에서 BTS 굿즈를 살펴보고 있다. 뉴시스

19일 업계에 따르면 주요 상권을 중심으로 BTS 관련 상품을 찾는 방문객이 늘면서 매장 방문과 구매도 함께 확대되는 모습이다.

유통업계는 공연 전후로 관광객 유입이 이어질 것으로 보고 마케팅과 물량 확보에 나서는 등 대응에 들어갔다.

신세계백화점은 하이브(HYBE)와 협업해 본점 더 헤리티지 4층 '헤리티지 뮤지엄'에서 125평 규모의 팝업스토어를 20일부터 4월12일까지 운영한다.

현장에서는 방탄소년단 정규 5집을 비롯한 다양한 공식 상품을 선보인다. 최근 출시된 4번째 버전 공식 응원봉 '아미밤 ver.4'도 직접 만나볼 수 있다.

정가 4만9000원에 판매되는 공식 응원봉 '아미밤'은 공연이 임박한 시점, 온라인 오픈 마켓에서 '오늘배송', '재고있음' 등의 문구가 붙으며 최대 정가의 5배 수준에 거래되고 있다.

해당 팝업스토어는 예약제로 운영되는데, 공연이 포함된 1주차 예약은 평일과 주말을 가리지 않고 모두 마감됐다.

신세계면세점 명동점도 '방탄 특수'를 체감하고 있다.

명동점 11층 K-POP 특화매장 'K-WAVE존'에서는 매거진, 마그넷, 퍼즐, 봉제인형을 비롯해 크로스백, 피규어, 칫솔 및 거치대, 인형 키링 등 다양한 굿즈를 판매 중이다.

공연이 가까워지면서 지난 주말 13일부터 15일까지 K-WAVE존의 방탄소년단 굿즈 매출은 2주 전 주말에 대비해 190% 증가했다.

신세계면세점 관계자는 "공연이 가까워질수록 팬 방문이 늘어나고 있으며 인기 품목은 품절 조짐을 보이고 있다"고 말했다.

이마트24 'K-푸드랩 명동점'에도 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 지난 18일 수요일 문을 연 이마트24 K-푸드랩 명동점 입구에는 'K-컬처존'이 마련돼 있다.

BTS 인형 등 관련 굿즈를 비롯해 다양한 K팝 아티스트의 상품을 선보이고 있는데, 매장을 방문한 외국인 고객들이 K-컬처존에 높은 관심을 보이는 모습도 확인됐다.

이마트24는 20일 늦은 오후부터 BTS의 정규 5집 앨범 '아리랑'을 K-푸드랩 명동점·디저트랩 서울숲점·트렌드랩 성수점에서 한정수량으로 판매할 계획이다.

LF 오피신 유니버셀 불리, 아미 겨냥 롯데百 단독 프로모션. LF 제공

프랑스 뷰티 브랜드 '오피신 유니버셀 불리'는 롯데백화점 본점 1층 매장에서 글로벌 팬을 겨냥한 단독 프로모션을 진행한다.

18일부터 22일까지월 총 5일간 브랜드 스테디셀러 '립밤'을 구매하면 기존 케이스와 벨벳 파우치에 더해 'ARMY' 문구가 적힌 보라색 각인지와 보라색 벨벳 파우치를 추가로 제공한다.

각인지는 기존 케이스에 쉽게 끼워 사용할 수 있다.

명동에 위치한 헤지스 플래그십 스토어 '스페이스H 서울'는 외관 조명을 20일부터 22일까지 보라색으로 연출한다.

카페 프랜차이즈들도 '방탄소년단 특수'에 신메뉴를 출시하고 높은 기대를 보이고 있다.

할리스 커피는 13일 '서울 오로라 스파클링'을 출시했다. 청과 홍의 대비로 대한민국을 상징하는 태극 문양이 모티브가 되어 한국 전통의 미를 살린 것이 특징이다.

22일까지만 광화문광장 인근 6개 매장(세종로점·센터포인트점·태평로점·명동역점·청계천점·종각역점)에서 한정판매된다.

'서울 오로라 스파클링'은 출시 3일 만에 준비 물량 대비 50% 수준의 판매고를 기록하며 고객들의 호응을 얻고 있다.

컴포즈커피는 방탄소년단 컴백을 기념해 열리는 'BTS THE CITY ARIRANG SEOUL'과 협업했다.

공식 협업 메뉴는 2종으로 ▲THE CITY 올데이 오트와 ▲THE CITY 생초콜릿 라떼 등이다. 컴포즈커피는 해당 음료 구매 고객에게만 'BTS THE CITY ARIRANG SEOUL' 한정 디자인의 스트로우 픽을 선착순 증정하고 프로젝트 전용 컵홀더를 함께 제공한다.

컴포즈커피는 "BTS 컴백 프로젝트와 연계한 콜라보 메뉴에 대한 고객들의 긍정적인 반응을 기대하고 있다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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