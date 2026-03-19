“우리 오빠 어쩔 거야” 엔하이픈 희승 탈퇴에 국민연금지원센터 일시 업무 마비

K팝 아이돌의 멤버 탈퇴 때문에 국민연금 업무가 일시적으로 마비되는 해프닝이 벌어졌다.

김성주 국민연금공단 이사장은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “국제연금지원센터가 한때 정상 운영이 어려울 정도로 혼란을 겪었다”고 밝혔다. 그는 “지난주 해외에서 걸려온 전화가 한꺼번에 몰리며 업무가 일시 중단됐고, 2시간 동안 약 1500통의 이메일이 접수됐다”고 설명했다.

탈퇴한 엔하이픈 전 멤버 희승. 연합뉴스

이같은 상황은 그룹 엔하이픈 멤버 희승의 탈퇴 이슈와 맞물려 발생한 것으로 전해졌다. 일부 해외 팬들 사이에서 엔하이픈의 소속사 빌리프랩의 모기업인 하이브의 주요 주주 국민연금에 항의하자는 글이 SNS를 통해 확산, 국제연금지원센터 연락처까지 공유된 것이다.

해당 게시물에는 국민연금이 사전에 상황을 인지했는지, 이번 결정이 기업 가치에 미치는 영향을 알고 있는지 등을 문제 삼는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

국제연금지원센터는 국내 거주 외국인과 해외 체류 한국인을 대상으로 연금 상담을 제공하는 창구다. 갑작스럽게 밀려든 문의로 실제 이용자들이 상담을 받지 못하는 등의 불편이 발생한 것으로 전해졌다.

김성주 국민연금공단 이사장 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이에 김 이사장은 “국민연금은 국민의 노후 자금을 운용하는 장기 투자자로, 다양한 국가의 기업에 투자하고 있지만 개별 기업의 경영이나 인사에는 관여하지 않는다”며 “K팝 그룹의 구성이나 멤버 변동 역시 관여 대상이 아니다”라고 선을 그었다.

그는 이번 일을 두고 “SNS에서 빠르게 확산한 하나의 해프닝”이라면서도 “국민연금의 역할을 다시 생각해보는 계기가 됐다”고 덧붙였다.

앞서 빌리프랩은 지난 10일 희승의 팀 탈퇴와 솔로 전향을 공식 발표했다. 이후 일부 팬들의 반발이 이어지며 논란이 커진 바 있다.

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