반려견과 함께 한 7년의 삶…이별

배우 문정희의 반려견 포토에세이 ‘마누 이야기-금빛 동행’을 주제로 한 북 콘서트로가 28일 오후 3시 제주시 애월읍 어음리 제2동물보호센터 교육장에서 열린다.

16일 제주도 동물위생시험소에 따르면 유실·유기동물 입양 활성화와 올바른 반려문화 확산을 위한 ‘펫 문화교실’을 운영한다.

배우 문정희와 반려견 ‘마누’

문화교실은 적정한 반려동물 보호, 응급처치, 산책법·행동 교정, 동물보호 정책 등 반려인에게 실질적으로 필요한 주제를 중심으로 3월부터 11월까지 매달 진행된다.

첫 문화교실이 배우 문정희의 반려동물 북 콘서트다.

이날 행사에서는 반려견의 투병기와 함께했던 기억, 유기동물 입양의 의미, 반려인으로서의 책임의식을 주제로 이야기를 나눈다.

책 사인회와 포토타임에 이어 제2동물보호센터를 둘러보는 시간도 마련된다.

저자는 영화·드라마·연극 등 다양한 작품에서 깊이 있는 연기력으로 대중과 평단의 호평을 받아온 배우다. 반려견 골든 리트리버 ‘마누’와 함께 한 7년의 삶을 담은 에세이 ‘마누 이야기’를 출간하며 작가로서도 활동하고 있다.

자신의 가족이 돼 준 골든 리트리버 마누와의 삶, 포슬한 아기 강아지 마누와의 첫 만남부터 사춘기를 지나 에너지 넘치는 청춘기를 보내고 혈액암 판정을 받고 작별하는 날까지 반려동물과 가족이 된 반려인으로서의 삶을 빼곡히 담았다.

북 콘서트 참가 신청은 17∼25일 제2동물보호센터에서 전화로 접수한다.

선착순 30명 내외를 모집하며, 참가 확정 여부는 접수 마감 후 개별 통보된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지