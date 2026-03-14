페라리, V8 오픈톱 ‘페라리 아말피 스파이더’ 공식 출시

‘페라리 아말피 스파이더’ 사진=페라리코리아 제공

페라리가 새로운 8기통 2+ 프런트 미드십 오픈톱 모델, 페라리 아말피 스파이더를 13일 공개했다.

아말피 스파이더는 페라리 라인업 내에서 모던한 스포츠 감성과 폭넓은 활용성 사이의 완벽한 균형을 보여주는 모델이다.

안락함과 스타일을 유지하면서 더욱 역동적인 주행을 갈망하는 고객을 위해 설계되었으며, 탁월한 성능 및 일상에서의 사용 편의성에 오픈톱 주행이 선사하는 독보적인 즐거움까지 더했다.

아말피 스파이더는 오픈톱 설계를 통해 페라리 특유의 역동적인 라이프스타일을 완벽히 투영하고 있다.

강력한 성능과 우아함, 운전의 재미는 물론 일상의 편리함과 폭넓은 활용성까지 어느 하나 놓치지 않고 조화롭게 아울렀다.

아말피와 마찬가지로 아말피 스파이더의 인터페이스 시스템 역시 완전히 리뉴얼되었다.

또한 안락함과 탑승 편의성을 높이는 다양한 솔루션을 통해, 직관적이면서도 진보한 상호작용이 가능하도록 설계한 것이 특징이다.

터치식에서 물리 버튼으로 회귀한 새로운 스티어링 휠은 어떤 주행 환경에서도 최고의 편의성과 직관적인 조작이 가능하도록 버튼이 배치됐다.

페라리 아말피 스파이더의 엔진은 페라리 아말피와 동일한 3855cc V8 트윈 터보의 최신 진화형으로, 최근 자동차 역사상 가장 많은 국제 엔진상을 수상한 F154 제품군에 속해 있다.

엔진은 7500rpm에서 640마력(hp)의 최고출력을 발휘하도록 최적화되었고, 리터당 출력은 166hp/l에 달한다.

또한 첨단 기술 솔루션을 폭넓게 도입해 스로틀의 반응 속도를 높였다.

첨단 솔루션에는 플랫플레인 크랭크샤프트 (crankshaft, 피스톤의 상하 직선 운동을 회전 운동으로 바꿔주는 축), 콤팩트한 사이즈의 저관성 터빈(turbine, 배기 가스의 에너지를 이용해 회전하며, 터보차저의 컴프레서를 구동), 배기 가스를 분리해 관리하는 트윈 스크롤 기술, 동일한 길이의 러너(runners, 공기 또는 배기가스가 흐르는 흡기/배기 매니폴드 내부의 통로)가 탑재된 싱글 스크롤 매니폴드가 포함된다.

이러한 요소들은 끊김 없고 점진적인 출력을 전달하는 데 도움을 주며, 토크 곡선은 모든 기어에서 중/고속 회전 시 더욱 강한 가속감을 제공하도록 설계됐다.

SF90 스트라달레에 처음으로 도입되어 큰 호평을 받았던 8단 듀얼 클러치 습식 변속기는 최적화 과정을 통해 제어 시스템은 한층 강력해졌으며 엔진 소프트웨어와의 연동도 더욱 정밀해졌다.

이로 인해 기어 변속은 이전보다 더욱 부드럽고 빠르게 이루어진다.

한편 페라리의 엄격한 품질 기준과 수준 높은 고객 서비스는 페라리 아말피 스파이더를 대상으로 제공되는 7년 메인터넌스 프로그램에서 잘 드러난다.

모든 페라리 라인업 모델에 적용 가능한 이 프로그램은 차량 구입 후 첫 7년 내 모든 범위에 걸쳐 정기적인 유지보수 서비스가 제공된다.

스케줄에 따라 제공되는 유지보수는 고객이 수년간 최고의 성능과 안전을 유지할 수 있도록 보장하는 독자적인 서비스다. 이 서비스는 인증 중고차를 구입하는 페라리 오너들에게도 제공된다.

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