‘화장실만 이용 2000원’ 카페 메뉴 등장… “너무 비싸” “고충 이해” 갑론을박

한 카페에서 ‘화장실 이용권’을 메뉴로 등록했다는 사진이 온라인에서 확산, 누리꾼 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

12일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘요즘 유행이라는 카페 신메뉴’라는 제목의 게시물이 퍼졌다. 게시물에는 한 카페의 키오스크(무인 주문기) 화면으로 보이는 사진이 담겼다.

사진 속 메뉴에는 남녀 화장실 픽토그램과 함께 ‘주문 없이 화장실만 이용(1인 1회)’이라는 문구가 적혔다. 이용 요금은 2000원이다.

작성자는 “서로 얼굴 붉히지 않기 위해 화장실 이용 메뉴가 생겼다”며 사진을 소개했다. 다만 해당 메뉴가 실제 운영 중인 매장인지 여부는 확인되지 않았지만, 사진은 빠르게 퍼지며 다양한 의견이 나왔다.

이에 일부 누리꾼들은 “급할 때 억지로 음료를 주문하는 것보다 낫다”, “2000원을 내고 깨끗한 화장실을 쓸 수 있다면 합리적이다”, “마시지도 않을 음료를 사는 것보다 솔직한 방식”이라는 긍정적인 의견읠 보였다. 노상방뇨 같은 극단적인 상황을 막는 데 도움이 될 수 있다는 시각도 있었다.

업주의 입장을 이해한다는 반응도 적지 않았다. 한 누리꾼은 “카페 화장실은 공공시설이 아니라 사유지인데 무상 이용을 당연하게 생각하는 사람이 많다”며 “이런 메뉴가 생길 정도면 업주가 겪는 고충이 컸을 것”이라고 말했다.

반면 “2000원은 비싸다”, “해외처럼 화장실 유료 문화가 자리 잡는 것 아니냐”, “급한 상황에서 키오스크 결제를 해야 하는 것은 현실적이지 않다”는 지적도 나왔다. “결제했는데 화장실이 사용 중이면 어떻게 하느냐”는 문제를 제기하는 목소리도 있었다.

실제로 카페 화장실 이용을 둘러싼 갈등은 여러 차례 논란이 된 바 있다. 지난해 한 프랜차이즈 카페에서는 음료를 주문하지 않고 화장실을 이용한 손님과 이를 제지한 업주 사이에 실랑이가 벌어져 경찰이 출동하기도 했다.

자영업자들 사이에서는 화장실 무단 이용으로 인한 피해 사례도 꾸준히 제기되고 있다. 일부 업주들은 “화장실을 어지럽히거나 비품을 가져가는 경우가 있다”, “주문하지 않은 손님이 오히려 더 험하게 사용하는 경우가 많다”며 호소하고 있다.

세계적인 커피 프랜차이즈 스타벅스도 지난해 초 북미 매장에서 음료 등을 주문하는 고객들에게만 화장실을 개방하겠다는 정책을 발표한 바 있다.

스타벅스는 2018년 이후 주문과 상관없이 카페 공간을 개방해왔다. 그러나 이후 고객들의 비위생적인 매장 이용을 지적하는 기존 고객들의 민원이 폭증하는 등 문제가 불거지자 7년 만에 지침을 변경했다.

