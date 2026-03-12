이승신 “남편 김종진 집, 최근에야 공동명의…20년 살고 나니 믿더라”

배우 이승신이 남편인 밴드 봄여름가을겨울 멤버 김종진과 함께 살고 있는 집을 공개했다.

11일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 방송인 장영란이 이승신의 집을 방문하는 영상이 공개됐다.

영상에서 장영란은 탁 트인 전망과 독특한 복층 구조의 집 내부를 보고 감탄했다. 이승신은 집 인테리어에 대해 “우리가 들어오면서 골조만 남기고 전부 바꿨다. 처음에는 교회당 같은 느낌이었는데 살다 보니 마음에 들고 편하다”고 말했다.

장영란이 집안에 있는 빈티지 스피커를 가리키며 “몇 십 년 된 거냐”고 묻자 이승신은 “잘 모르겠지만 1930년대 것 같다. 오빠 집에 그런 게 많다”고 답했다. 그러다 곧 “우리 집”이라고 정정해 웃음을 자아냈다.

장영란이 “20년 넘게 살았는데 아직도 오빠 집이라고 하냐”고 묻자 이승신은 “공동명의로 바꾼 지 얼마 안 됐다”며 “몇 십 년을 같이 살다 보니 믿어주고 그제야 해주더라”고 너스레를 떨었다.

이승신은 부부 생활에 대해서도 밝혔다. 그는 “우리 남편이 고집이 세서 내가 몇 번 도발하기도 했다”며 “이런 무의미한 싸움을 해서 뭐하나 싶어 ‘이 남자한테 조아리고 살아야겠다’고 결심했다”고 말했다. 이어 “안 싸운 지 10년 정도 된 것 같다”고 덧붙였다.

또한 이승신은 김종진의 작업실에 자신이 쓴 편지뿐 아니라 남편이 쓴 각서와 반성문도 다 보관돼 있다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

부부싸움을 하지 않는 비결을 묻는 질문에는 “반성문, 각서 몇 번 쓰고 나니까 안 싸우게 됐다”며 “너와 다르게 내가 결혼 횟수가 있지 않냐. 경험하고 나면 막다른 길”이라고 말했다.

이승신과 김종진은 각각 이혼을 겪은 뒤 2006년 재혼했다.

