BYD ‘국제 자동차 품질 표준’ 제정 기구 IATF 가입

BYD가 국제 자동차 품질 표준을 제정하는 핵심 기구인 IATF(International Automotive Task Force)에 공식 가입했다.

이번 가입으로 BYD는 폭스바겐, GM 등 글로벌 자동차 기업들과 함께 국제 자동차 품질 관리 표준 제정 과정에 참여하게 된다.

업계에서는 이를 중국 자동차 기업이 글로벌 자동차 산업의 핵심 표준 논의에 본격적으로 합류한 상징적 사례로 보고 있다.

IATF는 글로벌 자동차 품질 관리 시스템을 총괄하는 권위 있는 국제 기구로, 그동안 미국과 유럽 자동차 기업들이 주도적으로 참여해 왔다.

BYD는 자동차 산업 행동 그룹 AIAG(Automotive Industry Action Group)의 추천을 받고 IATF 전체 회원 투표를 통과해 공식 회원으로 가입했다.

이는 BYD의 기술력과 품질 관리 역량이 글로벌 시장에서 인정받았음을 보여주는 사례로 평가된다.

BYD는 이번 가입을 계기로 글로벌 자동차 산업의 품질 표준 발전과 기술 협력에 적극 참여할 계획이다.

특히 전동화와 지능화 분야에서 축적한 기술 역량을 바탕으로 IATF 및 회원사, 국제 자동차 감독 사무소 IAOB(International Automotive Oversight Bureau) 등 관련 기관과 협력을 강화할 방침이다.

BYD 부사장 겸 최고 품질 책임자(CQO) 자오젠핑(趙儉平)은 “이번 IATF 핵심 회원 가입은 BYD의 ‘기술 중심, 혁신 기반’ 발전 전략이 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “BYD가 축적한 친환경 자동차 분야의 기술 혁신과 품질 관리 경험을 글로벌 표준 체계에 반영하고, 회원사들과 협력해 국제 자동차 규정의 발전과 개선에 기여할 것”이라고 언급했다.

