“현관 앞 방치된 고지서 찝찝했는데”... 이제 앱 가입 없이도 모바일 확인

매달 복도나 현관문에 꽂혀 방치되던 종이 관리비 고지서가 점차 사라질 전망이다.

◆ 개인정보 노출 위험 컸던 종이 고지서, 디지털 전환 가속도

그동안 아파트 단지에서 발행되는 종이 고지서는 환경 오염 문제는 물론, 개인정보 노출의 주범으로 지적받아 왔다. 이름과 동·호수, 에너지 사용량 등 민감한 정보가 공용 공간에 그대로 노출되기 때문이다. 특히 장기간 비어 있는 가구의 고지서가 쌓여 있을 경우 보안상의 취약점으로 작용한다는 우려도 꾸준히 제기되어 왔다.

14일 아파트아이(대표 최병인)는 이러한 불편을 해소하기 위해 기존 앱 회원에게만 제공하던 ‘관리비 전자고지서 서비스’를 비회원까지 확대 업데이트한다고 밝혔다.

이번 조치로 아파트아이 앱에 별도로 가입하지 않은 입주민이라도 간단한 본인 인증 절차만 거치면 기존 종이 고지서와 동일한 형태의 관리비 상세 내역을 스마트폰으로 확인할 수 있게 됐다. 플랫폼의 폐쇄성을 낮춰 더 많은 입주민이 종이 없는 주거 환경을 선택할 수 있도록 문턱을 낮춘 셈이다.

◆ 매달 나무 146그루 보호… 행정 효율성도 증대

전자고지서 서비스는 신청과 동시에 해당 세대에 대한 종이 고지서 배부가 중단된다. 아파트아이에 따르면 현재 약 130만 세대가 이 서비스를 이용하고 있으며, 이를 통해 매달 종이 120만 장과 나무 약 146그루를 보호하는 실질적인 환경보호 효과를 거두고 있다.

입주민 입장에서는 분실 위험 없이 안전하게 정보를 관리할 수 있고, 관리사무소는 수천 세대에 달하는 고지서를 일일이 분류하고 배부해야 하는 행정 업무 부담을 획기적으로 줄일 수 있다는 장점이 있다.

◆ 주거 서비스의 디지털화, 사회적 가치 실현으로

아파트아이는 현재 전국 3만여 단지, 1200만 세대를 대상으로 관리비 조회 및 납부, 방문 차량 예약, 입주민 투표 등 다양한 주거 편의 기능을 제공하고 있는 플랫폼이다.

아파트아이 기획팀 유관형 부장은 “전자고지서 이용이 확산될수록 친환경 효과는 물론 사회적 비용 절감 효과도 커질 것”이라며 “앞으로도 입주민의 실생활 편의를 개선할 수 있는 서비스를 지속적으로 고도화하겠다”고 전했다.

이번 서비스 확대로 인해 종이 고지서 위주의 아파트 관리 문화가 모바일 중심으로 빠르게 전환될 것으로 보인다. 입주민들은 이제 스마트폰 하나로 본인의 주거 비용을 보다 투명하고 안전하게 관리할 수 있는 환경을 갖추게 됐다.

