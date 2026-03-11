이세돌 "알파고, AI 시대 미리 보여준 사건"

바둑 9단인 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수는 10년 전 구글 딥마인드의 바둑 프로그램 알파고와의 대국에 대해 "인류에게 '앞으로 세상은 이렇게 변화할 것'이라는 명확한 신호를 보낸 것"이라고 평가했다.



이세돌 교수는 11일 구글코리아 공식 블로그에 게재된 '알파고가 남긴 10년의 발자취'란 제목의 글에서 "알파고가 우리에게 던진 가장 큰 가르침은 AI 시대가 막연한 미래가 아니라 조만간 현실로 다가올 것이라는 점을 미리 보여준 것"이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "일종의 미래를 먼저 제시한 가이드였던 셈"이라고 부연했다.



이 교수는 또 "AI는 바둑처럼 규칙이 명확한 영역에서는 인간이 도저히 따라갈 수 없는 어마어마한 힘을 발휘하지만 반대로 인간에게는 인공지능이 흉내 낼 수 없는 영역이 남아 있다"고 분석했다.



이어 "전체적인 기준을 세우고 나아갈 방향을 정하며 마지막에 자신의 가치관에 따라 판단을 내리고 마무리를 짓는 것은 오직 인간의 몫"이라며 "알파고는 효율적인 도구의 정점을 보여주면서 동시에 인간다운 판단과 개성이 왜 더 중요한지를 가르쳐 주었다"고 설명했다.



이 교수는 앞으로 인류가 풀지 못한 과학적 난제를 AI가 해결하는 강력한 조력자가 될 것이라는 전망도 했다.



이 교수는 "일자리 문제 등 AI 발전을 두려워하는 목소리도 높지만, 저는 이것이 사라지는 과정이 아니라 진보적인 변화라고 믿는다"며 "AI는 우리를 대체하는 것이 아니라 우리가 한단계 더 도약할 수 있도록 돕는 도구가 될 것"이라고 말했다.



구글 딥마인드 최고경영자(CEO)인 데미스 하사비스도 구글 블로그를 통해 알파고 대국 이후 10년간 이어진 AI 기술 발전과 미래 비전을 소개했다.



하사비스 CEO는 2016년 대국에서 등장한 알파고의 이른바 '37수'(Move 37)를 인간의 사고방식을 넘어선 새로운 전략을 발견한 상징적 순간으로 평가했다.



그는 또 알파고가 보여준 탐색 능력과 강화 학습 기술이 이후 다양한 AI 연구로 확장됐다며 이러한 기술적 유산이 구글의 최신 AI 모델인 제미나이 개발에도 영감을 줬다고 했다.



그는 "앞으로 다양한 AI 역량이 결합해 과학적 발견의 새로운 시대를 열 것"이라고 강조했다.



앞서 2016년 3월 서울 포시즌스호텔에서 열린 이 9단과 알파고의 '구글 딥마인드 챌린지 매치'에서 이 9단은 당시 1승4패를 거뒀다.



이 9단은 2019년 은퇴 선언 이후 언론 인터뷰에서 알파고 패배가 은퇴 결심의 중대한 이유였다고 밝히기도 했다.

