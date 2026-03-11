적재 생일 기념, 팬덤 365만원 기부…취약계층 아동에 악기 전달

‘함께걷는아이들’은 최근 싱어송라이터 겸 기타리스트 적재의 생일을 기념해 팬들이 모은 후원금 365만원으로 악기를 구입해 취약계층 어린이·청소년에게 전달했다고 11일 밝혔다.

적재 팬 모임 ‘적재드림’은 문화소외계층 어린이들에게 악기를 기부하기 위해 팬들이 자발적으로 만든 기부 모임으로, 2021년부터 꾸준히 악기 나눔 활동을 이어오고 있다. 지금까지 팬들이 전달한 악기와 후원금 누적액은 3000만원에 이른다.

싱어송라이터 겸 기타리스트 적재. 펜더 코리아 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이번 기부는 적재의 생일을 기념해 ‘365일 매일 응원한다’는 의미를 담아 365만원의 후원금으로 진행됐다. 후원금은 함께걷는아이들의 악기 나눔 캠페인 ‘올키즈기프트’를 통해 우쿨렐레와 어쿠스틱 기타를 마련해 지역아동센터 등 아동복지기관 8곳에 전달됐다. 전달된 악기는 어린이들의 음악교육 프로그램에 활용될 예정이다.

함께걷는아이들은 어린이·청소년이 문화예술 활동을 통해 자신의 꿈을 키울 수 있도록 지원하는 사회복지법인으로 2010년 설립됐다. 특히 2013년 시작된 ‘올키즈기프트’ 캠페인을 통해 기부받은 새 악기와 중고 악기를 아동복지 기관에 전달하며 문화소외계층 어린이들의 음악교육을 지원하고 있다. 또 ‘마이샤이닝스타(My Shining Star)’ 캠페인을 통해 아티스트의 생일이나 데뷔일 등 기념일을 맞아 팬들이 기부로 참여하는 나눔 활동을 이어가고 있다.

적재 팬들은 “팬들이 연중 응원하고 있다는 마음을 전하고 싶었다”며 “적재에 대한 사랑을 표현하는 동시에 어린이 음악교육을 지원할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

적재는 ‘별 보러 가자’, ‘나랑 같이 걸을래’ 등 히트곡으로 대중의 사랑을 받아왔다. 최근 악기회사 펜더(Fender) 한국 지사와 협업해 국내 아티스트 최초로 시그니처 기타를 선보이는 등 음악 활동을 이어가고 있으며, 오는 13일 SBS에서 첫 방송되는 프로그램 ‘컬쳐클럽 K’ 진행자로도 나설 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지