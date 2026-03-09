백종원의 더본 “무리한 요구” 與 조정안 거절…전가협 “진정성 없다”

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아와 연돈볼카츠 가맹점주 사이의 갈등이 봉합되지 못하고 있다.

9일 관련 업계에 따르면 더본코리아는 더불어민주당 을지로위원회의 최종 조정 권고안을 지난 4일 받아들이지 않았다. 더본코리아는 연돈볼카츠 가맹점주협의회와 전국가맹점주협의회(전가협)이 2023년 12월, 경기도 가맹사업거래분쟁조정협의회에 신청했던 조정안도 수용하지 않았다.

앞서 을지로위원회가 제시한 최종 권고안에는 더본코리아 가맹본부 측의 공식적인 유감 표명과 함께 피해를 호소하는 가맹점주 1인당 7000만원을 지급하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

더본코리아 측은 이를 받아들일 수 없다는 입장을 고수했다. 회사는 전가협 등의 요청에 따라 조정 절차에 적극 참여했지만, 2년 전과 거의 변화가 없는 요구만 반복해 논의가 어렵다며 공정거래위원회의 조사 결과만 기다릴 수밖에 없다는 입장이다.

전가협 등의 시선은 싸늘하다. 이들은 조정 결렬이 단순한 의견 차이를 넘어 가맹본부의 진정성 결여를 증명한다고 목소리를 높였다.

점주들은 더본코리아가 지난해 12월 을지로위 조정에 합류한 시의성을 문제 삼고 있다. 당시 국정감사 증인 불출석 논란 등으로 여론이 악화했던 백 대표가 ‘흑백요리사 2’와 ‘백사장 3’ 등 대형 프로그램 방영을 앞두고 원활한 방송 복귀를 위해 조정 참여를 ‘시간 벌기용 카드’로 활용했다는 주장이다.

단체는 가맹본부와 가맹점 간의 기형적인 성장 격차도 지적했다. 2010년부터 2023년까지 본사 매출이 9배 가까이 급증하는 동안 가맹점의 연평균 매출은 56% 급감했다는 수치를 근거로 제시했다. 점주들은 본사가 제시한 허위·과장된 매출 약속을 믿고 생업을 걸었으나, 돌아온 것은 적자와 폐업의 공포뿐이었다고 성토했다.

아울러 ‘연돈볼카츠’를 ‘연돈튀김덮밥’으로 리브랜딩한 것은 사실상 본사의 경영 실패를 자인한 것이며, 브랜드 세탁을 통한 책임 회피라고도 비판했다. 본사 경영진의 언론 인터뷰 발언이나 방송에서 백 대표의 일부 표현은 갈등을 중재해야 할 본사의 분열 방조라고 날을 세웠다.

양측의 입장 차가 좁혀지지 않으면서 결국 더본코리아의 가맹사업법 위반 여부를 가릴 공정위의 조사 결과가 이번 사태의 향방을 결정지을 최대 분수령이 될 전망이다.

