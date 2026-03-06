‘나는 솔로’ 영숙 “내 유전자 꽤 괜찮다 생각…아이 넷은 낳고 싶어”

ENA·SBS Plus 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 SOLO’ 22기 출연자 영숙(본명 양현지)이 결혼 2주 만에 이혼한 사연을 공개했다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 캡처

영숙은 지난 5일 유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’에 게스트로 출연해 자신의 결혼과 이혼 경험을 털어놨다. 그는 “나는 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집에 출연했다. 이혼은 5~6년 전에 했다”고 자신을 밝혔다.

올해 35세인 영숙은 “서른이 넘으니까 빨리 결혼하고 싶은 마음이 컸다”며 당시 결혼을 서두르게 된 이유를 설명했다. 그러나 결혼 생활은 오래 이어지지 않았다. 그는 “결혼 생활이 2주 만에 끝났다”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 캡처

영숙은 “‘결혼은 했는데 결혼하지 않았습니다’라는 말이 있지 않나. 혼인신고만 했고 상견례나 결혼식도 하지 못했다”고 설명했다. 이혼 사유에 대해서는 “너무 깊이 이야기하면 문제가 될 여지가 있는데, 간단히 말하면 종교 차이 때문이었다”고 말했다.

연애 근황에 대해서도 전했다. 그는 “‘나는 솔로’ 출연 이후 연애를 전혀 못 했다”고 말했다. 이어 “결혼식을 올려보지 못해서 드레스를 한 번 입어보고 싶다”며 “가정도 이루고 싶고, 내 유전자가 꽤 괜찮다고 생각해서 아이도 많이 낳고 싶다. 마음 같아서는 4명 정도 낳고 싶지만 현실적으로는 최소 2명은 낳고 싶다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘신정환의 쓰리고’ 캡처

유튜브 채널을 시작하게 된 이유도 언급했다. 진행자인 신정환이 개인 채널 운영 소감을 묻자 영숙은 “막상 시작해보니 정말 어렵다”며 “사실 어려울 걸 알았기 때문에 시작하지 않으려고 했는데, 요즘 이미지가 너무 나락으로 가서 채널을 열게 됐다”고 말했다.

이에 신정환이 “이미지를 개선하고 실제 모습을 보여주자는 의도냐”고 묻자 그는 “평범한 모습도 있다는 걸 알리고 싶었다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지