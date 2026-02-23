서울 최다 인구 송파, 10명중 6명 ‘경제 허리’

서울 25개 자치구 중 인구 1위인 송파구에 30대 이하 ‘미래 세대’와 20∼50대인 ‘경제 허리’ 인구도 가장 많다는 분석이 나왔다.



송파구는 2022∼2025년 주민등록 인구 통계를 분석한 결과 해당 기간 평균 미래 세대(0~39세) 인구가 28만7663명, 경제 허리(20~59세) 인구는 39만3668명으로 집계됐다고 22일 밝혔다.



서울 자치구 평균은 각 15만9916명, 22만6278명이다. 지난해 구의 인구는 64만3350명으로, 2008년부터 18년째 서울에서 인구 1위 자치구를 차지하고 있다.



구는 그 배경으로 보육·교육 정책과 주거 환경 개선, 대규모 개발 사업을 꼽았다. 구는 원어민 영어 교실, 어린이 복합 시설 등 다양한 가족 친화 정책을 시행 중이다. 아울러 구엔 잠실주공5단지를 비롯한 41개 정비 사업과 함께 잠실 마이스(MICE) 단지, 위례선 트램, 위례신사선 등 사업이 추진되고 있다.

