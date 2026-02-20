[올림픽] 스페인 콜·스위스 파통, 산악스키 초대 '남녀 챔피언'

스페인의 오리올 카르도나 콜(31)과 스위스의 마리안 파통(30)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 통해 데뷔한 산악스키 종목의 첫 남녀 챔피언에 올랐다.



콜은 19일(한국시간) 이탈리아 보르미오의 스텔비오 스키센터-산악스키 코스에서 열린 남자 스프린트에서 2분34초03을 기록, 개인중립선수(AIN)로 출전한 니키타 필립포브(2분35초55)를 1초52차로 따돌리고 금메달의 주인공이 됐다.

산악스키 남자 스프린트에서 우승한 스페인의 오리올 카르도나 콜. EPA연합뉴스

동메달은 티보 안셀메(프랑스·2분36초34)에게 돌아갔다.



2025 산악스키 세계선수권대회 남자부 스프린트 챔피언으로 이번 대회 유력한 우승 후보로 꼽힌 콜은 예상대로 산악 스키 올림픽 남자 개인전 최초 금메달리스트로 이름을 남겼다.



산악스키에는 남녀 스프린트와 혼성계주에 금메달 3개가 걸렸다.



산악스키는 1천200ｍ 고지에서 출발해 1천265ｍ 반환점까지 표고차 65ｍ 구간을 오르내리는 경기다. 총길이는 725ｍ다.



선수들은 출발과 동시에 스키 바닥에 미끄럼을 방지하는 '스킨'을 붙이고 오르막(업힐)을 질주하고, 급경사 구간(부트 패킹)에선 스키를 벗어 배낭에 고정하고 부츠만 신은 채 뛰어오른다. 이를 '부트 패킹'이라고 부른다.



정상을 찍으면 선수들은 다시 스키에서 스킨을 제거하고 일반 스키처럼 기문을 통과하며 결승선까지 활강(다운힐)한다.



스킨을 붙이거나 뗄 때 지정된 구역을 벗어나면 안 되고, 스킨이나 폴은 반드시 배낭이나 유니폼에 제대로 수납해야 한다. 이를 어기면 페널티를 받는다.



아울러 장비 전환(트랜지션)에 드는 시간을 최대한 줄이는 게 우승의 핵심이다.



업힐 구간을 가장 빠른 1분6초8에 주파한 콜은 스키를 벗어 배낭에 고정하는 첫 번째 트랜지션을 8.4초로 마친 뒤 부트 패킹 구간을 11초1로 끝냈고, 다시 스키로 갈아신는 두 번째 트랜지션에 9초1을 사용했다.



다시 스키를 신고 정상까지 오르는 데 12초5를 소요한 콜은 스킨을 떼어내는 마지막 트랜지션을 13초6으로 끝낸 뒤 다운힐을 32초5로 마무리했다.



콜은 시작부터 결승선 통과까지 한 차례 추월을 허용하지 않고 완벽하게 금메달을 획득했다.

산악스키 여자 스프린트에서 우승한 마리안 파통. 로이터연합뉴스

여자부 스프린트에선 파통이 2분59초77을 기록, 이탈리아의 에밀리 아로프(3분02초15)와 스페인의 아나 알론소 로드리게스(3분10초22)를 제치고 여자부 초대 챔피언의 기쁨을 맛봤다.



파통은 업힐과 부트패킹까지 아로프에게 밀려 2위를 기록했지만, 두 번째 트랜지션을 7초8로 마치며 1위로 뛰어오른 뒤 마지막까지 선두를 내주지 않고 금빛 질주를 완성했다.



남녀 개인전을 끝낸 산악스키는 21일 혼성계주를 치른다.



혼성계주는 남녀 한 명씩 두 명이 한 팀을 이뤄 코스를 두 번씩 완주하는 종목이다.

