생일 맞은 쑤이밍이 살렸다…‘노골드 ’ 갈증 푼 중국

금메달 갈증에 시달렸던 중국이 대회 폐막을 앞두고 간신히 ‘노 골드’에서 벗어났다.

중국 스노보드 국가대표 쑤이밍은 18일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노∙코르티나담페초 동계 올림픽 남자 슬로프스타일 결선에서 1차 시기 기록한 82.41점으로 금메달을 목에 걸었다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 슬로프스타일 우승을 차지한 중국의 쑤이밍. 연합뉴스

쑤이밍은 2022 베이징에서도 빅에어 금메달, 슬로프스타일 은메달을 수상한 중국의 스노보드 간판 스타다. 이번 대회에선 빅에어 때 동메달에 그쳤지만, 슬로프스타일에서 자존심을 지켰다. 이날 생일을 맞았던 그는 우승 후 “22번째 생일에 이보다 더 좋은 선물은 없을 것이다. 꿈이 이뤄졌다”고 기뻐했다.

쑤이밍이 우승하기 전까지 중국은 금메달 가뭄에 시달렸다. 개막 13일째인 이날 전까지 중국은 금메달 없이 은메달 3개, 동메달 3개에만 머물렀다. 2022 베이징 때 금메달 9개를 비롯해 총 15개 메달을 목에 걸며 모두 최다 기록을 새로 썼던 것과 상반된 성적표다.

다만 대회 전부터 분석가들은 중국의 성적이 지난 대회엔 미치지 못할 것이라고 예견했다. 캐나다 스포츠 정보 분석 업체 쇼어뷰 스포츠 애널리틱스(SSA)는 중국이 11개 메달(금 4, 은 3, 동 4)을 수상할 것이라고 예상했고, 스포츠 일러스트레이티드(SI)는 그보다 적은 10개(금 2, 은 6, 동 2)로 예측했다. 2022 베이징 2관왕이던 구아이링이 은메달 2개에 그쳤고, 린샤오쥔이 노메달로 대회를 마치는 등 성적이 기대에 미치지 못한 선수들도 나왔다. ‘금 가뭄’이 길어졌던 만큼 선수들의 부담도 컸다. 쑤이밍은 우승 후 미국 디애슬레틱에 “확실히 어깨에 짊어진 부담이 컸다. 중국 대표팀을 위해 금메달을 따내야 했기 때문”이라고 밝혔다.

중국 스노보드 국가대표 쉬멍타오가 18일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노∙코르티나담페초 동계 올림픽 프리스타일 스키 여자 에어리얼 결선에서 금메달을 수상한 후 세리머니하고 있다. 리비뇨=신화 연합뉴스

갈증을 풀고 물꼬를 튼 중국은 곧바로 주력 종목인 프리스타일 스키 여자 에어리얼에서 금메달을 추가했다. 2022 베이징에서도 금메달을 수상했고, SI도 금메달을 예측했던 쉬멍타오는 결선에서 112.90점을 기록하며 다니엘레 스콧(호주∙102.17점)을 크게 제치고 또 한 번 정상에 섰다. 금메달 2개를 추가한 중국은 19일 16시 기준 총 9개 메달(금 2, 은 3, 동 4)로 전체 14위에 올라있다.

