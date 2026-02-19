신세계백화점, 봄맞이 ‘5메이징 카드 페스타’ 선보인다

신세계백화점은 다음 달 2일까지 씨티·삼성·신한·하나·BC바로카드 등 5개 제휴카드사와 ‘5메이징 카드 페스타’를 연다고 19일 밝혔다.
5메이징 카드 페스타는 업계 최다인 5개 제휴카드사와 함께하는 신세계백화점의 대표 사은행사다. 청구 할인, 무이자 할부 등 혜택을 제공한다. 행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다.
오는 22일까지 신세계 제휴 삼성·신한·하나·BC바로 카드로 단일 브랜드에서 100만원 이상 결제한 고객에게는 1인 1회에 한해 2만원의 캐시백 혜택을 준다. 카드사별로 5만원 이상 결제 시 무이자 할부도 지원한다.
앱 쿠폰을 활용하면 시계·주얼리, 패션 상품 구매 시 추가 할인도 받을 수 있다. 행사 기간 중 100만원 이상 구매 고객 중 5명을 추첨해 3박4일 남도 여행 이벤트도 진행한다.
신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 “이번 ‘5메이징 카드 페스타’는 풍성한 사은 혜택은 물론이고 특별 여행 초대 이벤트, 다이닝 위크, 신선식품 특가까지 전 카테고리에 걸친 실속 혜택을 담았다”며 “봄을 맞아 새로운 옷차림을 준비하시는 분들부터 일상 속 알뜰한 쇼핑을 원하는 모든 고객들에게 만족스러운 쇼핑 경험을 선사할 것”이라고 말했다.
