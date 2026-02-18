차준환에 감사 전한 '칸초네 여왕'의 딸… "어머니 노래에 연기 감사"

“그대의 연기는 우아했고, 넘어진 뒤 다시 일어나 연기하는 모습은 숭고했습니다. 음악과 교감하는 모습에 크게 감동했습니다.”

한국 피겨 스케이팅 남자 싱글 ‘간판’ 차준환(서울시청)이 자신의 프리 스케이팅 배경음악인 ‘미치광이를 위한 발라드’(Balada para un loco)를 부른 이탈리아 가수 밀바(1938∼2021)의 딸로부터 감사 인사를 받았다.

마르티나 코르냐티가 차준환에게 남긴 선물. 대한체육회 제공

대한체육회는 18일 “이탈리아 ‘칸초네의 여왕’으로 불렸던 가수 밀바의 딸인 마르티나 코르냐티(62)가 지난 15일 이탈리아 밀라노의 코리아하우스를 방문에 차준환에게 어머니의 노래를 써줘서 고맙다는 감사 인사를 전한 게 뒤늦게 알려졌다”고 밝혔다.

이탈리아 고로에서 태어난 밀바는 강렬한 무대 매너와 붉은색 머리카락이 트레이드 마크로 ‘라 판테라 디 고로’(고로의 표범)라는 별명을 얻으며 유럽 전역에서 큰 인기를 끌었다. ‘미치광이를 위한 발라드’는 아르헨티나 탱고의 거장 아스토르 피아졸라가 1969년 작곡해 발표한 노래로 밀바가 1980년대에 다시 불러 히트했다.

차준환은 애초 2025∼2026시즌 프리 스케이팅 배경음악으로 ‘물랑루즈’를 사용했지만, 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 전격적으로 지난 시즌 사용했던 ‘미치광이를 위한 발라드’로 교체하는 결정을 내렸다. 그리고 이번 동계 올림픽 피겨 남자 싱글에서 4위에 오르며 한국 남자 선수로는 역대 최고 성적을 거두고 선전했다.

코리아하우스를 방문한 코르냐티는 밀바의 딸로 밀라노 주립대학교에서 현대 문학과 사학을 전공한 뒤 대학 교수이자 저술가로 활동하고 있다. 그는 2023년 어머니의 이야기를 담은 ‘밀바 : 마지막 디바. 내 어머니의 자서전’을 출간하기도 했다.



코르냐티는 “차준환이 어머니의 노래인 ‘미치광이를 위한 발라드’를 선택해 연기를 했다는 사실에 진심으로 감동받았다”며 “경기 도중 넘어진 뒤에 다시 일어나 연기하는 모습은 숭고했다. 연기는 우아했고, 음악과 교감했다. 상상 못 했던 큰 감동을 느꼈다”고 말했다

또한 “어머니가 5년 전 돌아가셨지만, 이번 경기를 보셨다면 저만큼이나 고마워하고 감동하셨을 것”이라며 “어머니를 대신해 감사의 마음을 전하고 싶다”고 덧붙였다.



코르냐티는 차준환을 위해 노래가 담긴 CD 앨범과 이탈리아에서 4년 전 밀바를 위해 발행한 특별 우표 세트를 선물로 건넸다. 그는 “나는 미술사학자이고 가끔 아시아에 가기도 한다”며 “차준환이 다시 유럽에 오면 만나 도움을 주고 싶다”고 전했다.

