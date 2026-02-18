박용선 포항시장 출마 예정자 “기업 친화형 첨단산업 스마트 밸리 조성” 공약

박용선 포항시장 출마 예정자(경북도의원)는 지난 12일 포항시청 브리핑룸에서 ‘기업 친화형 첨단산업 스마트 벨리 조성’을 주제로 4차 공약을 발표했다고 18일 밝혔다.

그는 “국가 균형발전 기조 속에서 10대 그룹이 향후 5년간 270조 원 규모의 지방 투자를 약속한 만큼, 이제는 ‘어느 지역이 기업이 바로 들어올 수 있는 조건을 갖추느냐?’가 승부”라며 “포항이 선제적 제안과 실행으로 첨단산업 투자 유치의 중심이 되겠다”라고 밝혔다.

박용선 포항시장 출마 예정자는 지난 12일 포항시청 브리핑룸에서 ‘기업 친화형 첨단산업 스마트 벨리 조성’을 주제로 4차 공약을 발표하고 있다. 박용선 제공

박 예정자는 스마트 밸리 조성의 핵심을 ▲신규 스마트 산업단지 부지 확보 ▲안정적 에너지 공급 환경 ▲기업 전용 스마트 항만 ▲규제 특례·패스트트랙 중심의 행정 혁신으로 제시했다.

특히 청림동 해안 일대 매립을 통해 약 6611㎡(약 200만 평) 규모의 신규 스마트 산단 부지를 조성하는 구상을 제안하며, 첨단소재와 이차전지, AI 로봇, 수소에너지 등 전략산업을 집적하는 ‘거점형 스마트 산단’으로 육성하겠다고 밝혔다.

에너지 분야에서는 “첨단산업 시대의 전력은 생존의 문제”라며, 동해안 에너지 벨트 중심 입지를 활용해 LNG와 SMR(소형모듈원전), 수소 등 에너지 전환 유연성을 갖춘 에너지 자립형 산업 밸리를 구축하겠다고 역설했다.

박용선 예정자는 “에너지 인프라 확보는 투자의 신뢰성을 결정짓는 핵심”이라며 “기업이 가장 두려워하는 전력 리스크를 포항이 해결하는 도시가 되겠다”라고 말했다.

또한 원료 수입과 완제품 수출 경쟁력을 높이기 위한 기업 전용 스마트 항만 조성 방안을 함께 제시하며, 물류비 절감과 항만 기반 에너지 공급을 통해 기업 경쟁력을 극대화하겠다고 밝혔다.

아울러 규제 특례와 원스톱 인허가, 패스트트랙을 통해 산단 조성과 공장 설립 속도를 높여 ‘기업이 체감하는 행정’으로 전환하겠다는 계획도 밝혔다.

박용선 예정자는 “포항이 그저 숨만 쉬는 도시로 남지 않도록, 투자와 일자리의 조건을 먼저 갖춘 ‘기업 친화형 첨단산업 도시’로 바꾸겠다”라고 강조했다.

