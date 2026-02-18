[올림픽] 피에로 복장의 노르웨이 컬링…그 속에 숨은 숭고한 의미

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 노르웨이 남자 컬링 대표팀의 독특한 복장이 화제를 모으고 있다.



노르웨이 대표팀은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스웨덴과 대회 라운드로빈 경기에서 난해한 디자인의 바지를 입고 출전했다.



남색과 붉은색, 흰색의 작은 다이아몬드 문양이 반복된 디자인으로, 마치 피에로를 연상시키는 과감한 스타일이었다.



겉보기엔 우스꽝스러울 수 있는 복장이지만, 그 안에는 가슴 아픈 사연이 담겨있다.



이들은 2022년 5월 암 투병 끝에 50세를 일기로 타계한 노르웨이 전 국가대표 컬링 대표팀 스킵 토마스 울스루트를 기리기 위해 이 바지를 입었다.



노르웨이 컬링의 간판스타였던 울스루트는 2010 밴쿠버 동계 올림픽에서 이 바지를 입고 출전해 은메달을 땄고 세계적으로 큰 화제를 모았다.



당시 노르웨이 국왕 하랄 5세가 이 바지 한 벌을 선물 받을 정도로 큰 관심을 끌었다.



노르웨이의 스킵 매스너스 람스피엘은 "토마스는 열정 넘치는 훌륭한 선수였다"며 "토마스를 기리기 위해 이 바지를 입고 출전했다"고 밝혔다.



노르웨이는 이날 스웨덴에 4-7로 패해 공동 3위로 내려왔고, 남은 두 경기 결과에 따라 준결승 진출 여부가 갈린다.

이전까지 검은색 바지를 입고 출전했던 노르웨이는 남은 경기에서는 기존 복장으로 돌아갈 가능성이 크다.



노르웨이 대표팀 마르틴 세사케르는 "이 바지를 입고 많은 경기를 치르지 않아 편하지는 않다"며 "처음부터 헌정 의미에서 한 번만 입을 계획이었다"고 전했다.



AP통신은 "노르웨이 대표팀은 스폰서십 유치와 컬링 홍보를 위해 바지와 관련된 마케팅 활동을 검토했으나 헌정의 의미가 퇴색될 수 있다는 판단에 따라 추진하지 않았다"고 소개했다.

