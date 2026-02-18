레이르담 ‘금빛’ 세리머니, 나이키도 웃었다?…15억원 가치 분석

네덜란드의 ‘빙속 스타’ 유타 레이르담(28)이 화제의 중심에 섰다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 금메달 질주 후 펼친 세리머니가 무려 100만 달러(약 14억4000만원)의 가치가 있다는 외신 보도가 나오면서다.

영국 매체 ‘더 선’은 17일(한국시간) "레이르담은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 금메달을 딴 뒤 스포츠 브라 노출한 것만으로도 100만 달러(약 15억원)의 보너스를 받을 것"이라고 보도했다. 이 매체는 "레이르담이 가진 스타성과 감정적인 순간이 결합돼, 엄청난 가치의 제품 홍보가 됐다"고 설명했다.

네덜란드 스피드스케이팅 스타 유타 레이르담(28)이 10일 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1000m에서 금메달을 딴 뒤 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출하고 있다. AFP=연합뉴스

광고 전문가인 프레데리크 드 라트는 더 선을 통해 "나이키 제품을 노출한 레이르담은 나이키로부터 '7자리 숫자(100만 달러)'의 보너스를 받을 가능성이 있다. 그만한 효과를 냈다"고 주장했다.

더 선은 또 경제 전문지 ‘쿼트’의 편집장 마인더트 슈트의 말을 인용해 레이르담의 사회관계망서비스(SNS) 홍보 효과에 대해서도 1억원 정도의 가치가 있다고 평가했다. 슈트는 “레이르담의 SNS 팔로워 수가 620만 명인데 팔로워 1명에 1센트로만 따져도 게시물 하나에 7만3500달러(1억원) 정도 가치가 있다”고 했다.

앞서 지난 10일 레이르담은 이탈리아 밀라노의 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 대회 스피드스케이팅 여자 1000m에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 우승을 차지했다.

네덜란드 스피드스케이팅 유타 레이르담이 15일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m를 마친 뒤 응원 온 팬들을 향해 손을 흔들고 있다. 밀라노=뉴스1

레이르담은 금메달을 획득한 직후 모두의 스포트라이트가 쏠린 순간 자신이 입고 있던 경기복 지퍼를 내렸고, 흰색 나이키 스포츠 브라 제품이 노출됐다.

해당 모습은 전세계 올림픽 시청자들의 안방에 고스란히 전달됐다. 스포츠 거대 기업 나이키의 2억9800만 SNS 팔로워들과도 공유됐다.

마크 애덤스 국제올림픽위원회(IOC) 대변인은 전날 열린 미디어 브리핑을 통해 "올림픽에 출전한 선수들이 만들어내는 영향력은 크다"면서 "특히 레이르담은 SNS에서 1억 건 이상의 조회수를 이끌어냈다"고 그의 스타성을 거론했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지