[올림픽] 20년전 엄마 배 속에서 첫 출전, 이번엔 직접 '두 번째' 출전

김경윤 기자 = 2006 토리노 동계 올림픽에 출전한 뒤 20년의 세월을 거쳐 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 무대를 밟은 선수들이 있다.



스키 여제 린지 본(미국), 쇼트트랙의 살아있는 전설 아리안나 폰타나(이탈리아)가 대표적이다.



또 다른 주목할 만한 선수는 2006년 11월생 알바니아 알파인 스키 여자 국가대표 라라 콜투리다.

알바니아 알파인 스키 국가대표 콜투리. AP=연합뉴스

그는 2006년 2월에 열린 토리노 올림픽 당시 이탈리아 알파인스키 국가대표로 출전한 어머니 다니엘라 체카렐리의 배 속에 있었다.



콜투리는 지난 15일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 토파네 알파인 스키 센터에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인스키 여자 대회전에 출전해 '올림픽 두 번째 레이스'를 펼쳤다.



그는 1분 3초 97의 기록으로 공동 4위에 오르며 아쉽게 메달 획득엔 실패했다.



콜투리는 올림픽 채널과 인터뷰에서 "엄마 배 속에 있을 때 출전했던 올림픽을 제외하면 이번이 내 첫 올림픽"이라며 "이전까지는 체카렐리의 딸로 살아왔지만, 이제 어엿한 올림피언이 된 것 같다"고 소감을 밝혔다.



이어 그는 "회전 경기에선 더 좋은 성적을 거두고 싶다"며 "알바니아 최초의 동계 올림픽 메달리스트로 새로운 역사를 쓰고 싶다"고 덧붙였다.

알바니아 알파인 스키 국가대표 콜투리(왼쪽)와 모친 체카렐리. 콜투리 인스타그램 캡처

콜투리의 어머니 체카렐리는 2002 솔트레이크시티 동계 올림픽 알파인스키 여자 슈퍼대회전에서 금메달을 딴 이탈리아 설상의 전설이다.



마지막 올림픽 무대였던 2006 토리노 동계 올림픽에선 임신과 무릎 부상에도 출전을 강행했다.



모친의 피를 물려받은 콜투리는 유아 시절부터 스키를 탔고 보다 자유로운 환경에서 훈련하고 싶다며 설상 불모지인 알바니아로 귀화했다.



그는 어머니의 지도 아래 2022년 만 15세의 나이로 국제스키연맹(FIS) 월드컵에 데뷔해 '두 번째' 올림픽에 출전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지