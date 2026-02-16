“‘왕따설’? 내부 갈등 없었다”…온갖 루머에 ‘충주맨’ 직접 등판

충북 충주시의 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어온 ‘충주맨’ 김선태 주무관의 사직을 둘러싼 온갖 추측에 당사자인 김 주무관이 직접 나섰다.

지난 13일 충북 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’에 ‘충주맨’ 김선태 주무관이 올린 인사 영상. 유튜브 채널 ‘충TV’ 영상 캡처

김 주무관은 16일 ‘충TV’ 커뮤니티 게시판에 올린 글에서 “저의 퇴사와 관련해 여러 추측과 이야기가 나온다”며 “일부에서 제기된 ‘왕따설’ 같은 내부 갈등은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.

이어 “저의 퇴사는 개인 목표 달성과 새로운 도전 고민 끝에 나온 결정”이라며 “특정 인물이나 조직과의 갈등 때문은 아니다”라고 덧붙였다. 그러면서 “그동안 함께 일해 온 동료 공직자분들과 시민여러분께 항상 감사한 마음뿐”이라고 했다.

김 주무관은 “여러 보도와 추측으로 충주시 동료들이 공격당하고 이를 넘어 전체 공직자 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다”며 “더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판은 확대되지 않기를 바란다”고 강조했다.

후임 직원의 실명을 언급하며 “좋은 영상을 계속 만들 것”이라고 적은 김 주무관은 “저는 떠나지만 함께 해온 충주시 동료 여러분과 국민을 위해 고생하시는 전체 공직자분들을 응원하겠다”는 인사로 글을 맺었다.

앞서 김 주무관은 충주시의 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 전국적인 인지도를 얻었고, 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 언급됐다. 이에 힘입어 ‘충TV’도 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집으로 구독자층을 넓혔다는 평가를 받았다.

이 같은 성과를 인정받아 김 주무관은 2016년 10월 9급으로 입직한 지 7년3개월 만인 2024년 1월 6급으로 초고속 승진했다.

재치 있는 영상 구성과 솔직한 화법으로 큰 호응을 얻어온 김 주무관의 사직 소식이 알려지자 유튜브 채널 구독자가 나흘 만에 17만명 넘게 줄어들어 시 내부에서는 당황스러움을 감추지 못하는 것으로 알려졌고, 직장인 익명 커뮤니티인 블라인드에는 김 주무관을 향한 조직 내 시기와 질투가 있었다는 진위가 확인되지 않은 글이 올라오기도 했다.

