스노보드 빅에어 동메달 유승은, 슬로프스타일도 3위로 결선행

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 동메달리스트 유승은(성복고)이 슬로프스타일에서도 3위로 결선에 진출해 메달 기대감을 높였다.

유승은은 15일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록, 30명 중 3위에 올라 12명이 겨루는 결선에 진출했다. 유승은은 17일 결선에서 나서[멀티 메달”에 도전한다.

유승은의 슬로프스타일 경기 모습. 로이터연합

빅에어는 30ｍ 넘는 슬로프를 내려와 하나의 대형 점프대에서 도약해 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 종목이라면 슬로프스타일은 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다. 유승은은 빅에어에 주력해왔으나 슬로프스타일도 지난해 하얼빈 동계 아시안게임(5위)을 비롯해 국제무대에서 경쟁해왔다.

이번 예선은 애초 16일에 열릴 예정이었으나 리비뇨의 날씨 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다. 선수들이 1·2차 시기 연기를 펼쳐 더 나은 점수를 개인 성적으로 삼아 상위 12명이 결선에 올랐다.

유승은은 1차 시기에서 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고, 점프대 구간에서 1080도 회전을 포함해 세 차례 기술을 착지까지 성공적으로 완수하는 등 선전을 펼쳤다. 2차 시기에선 첫 번째 레일 구간에서 삐끗한 뒤 안전하게 코스를 내려와 18.6점이 기록됐고, 1차 시기 점수가 최종 성적이 됐다.

베이징 대회 이 종목 우승자 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 1위로 결선에 올라 2연패를 바라보고 있고 이번 대회 빅에어 우승자 무라세 고코모(일본)가 예선2위(84.93점)로 결선에 합류했다.

