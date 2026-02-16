유승은, 스노보드 슬로프스타일 예선 3위로 결선 진출

유승은이 스노보드 여자 슬로프스타일 예선 3위로 결선에 오르며 대회 두 번째 메달에 도전한다.

유승은은 15일(한국 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대회 여자 스노보드 슬로프스타일 예선에서 76.80점을 획득해 30명의 출전 선수 중 3위에 올랐다.

이로써 상위 12명이 진출하는 결선에 여유 있게 합류했다.

유승은은 오는 17일 오후 9시 시작하는 여자 슬로프스타일 결선에서 메달에 도전한다.

지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따내 한국 선수단에 두 번째 메달을 안겼던 유승은은 또 한 번 입상을 노린다.

슬로프스타일은 레일, 박스 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.

애초 여자 슬로프스타일 예선은 16일에 열릴 예정이었으나, 리비뇨 날씨가 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다.

예선 1차 시기에서 24번째로 나선 유승은은 6개 구간을 깔끔하게 통과하며 76.80점을 받았다.

2차 시기는 초반에 스탠스를 바꾸는 실수를 범해 무리를 하지 않고, 가볍게 몸만 풀었다.

예선 1위는 빅에어 은메달리스트인 뉴질랜드의 조이 사도스키 시넛(88.08점)이 차지했다.

2위는 빅에어 금메달을 딴 일본의 무라세 고코모(84.93점)다.

<뉴시스>

