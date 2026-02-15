‘최악의 경우 다리 절단’ 스키여제 린지 본, 네 번째 수술 성공적

불굴의 ‘스키 여제’ 린지 본, 또 부활하나.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 불의의 사고로 왼쪽 다리를 크게 다쳐 팬들의 걱정을 샀던 ‘스키 여제’ 린지 본(41·미국)의 회복 근황이 알려졌다. 네 번째 수술을 성공적으로 마친 그는 현재 빠르게 회복 중인 것으로 파악됐다.

AP통신은 15일 린지 본(41·미국)이 지난 14일 네 번째 수술을 성공적으로 마쳐 집으로 돌아갈 수 있게 됐다고 보도했다. 린지 본 SNS

AP통신은 15일(한국시간) 본이 지난 14일 네 번째 수술을 성공적으로 마쳐 집(미국)으로 돌아갈 수 있게 됐다고 보도했다.

본은 “출발선에 섰을 때 위험할 수 있고, 어떤 결과가 있을 수 있는지 알고 있었다. 그러나 위험을 감수하기로 했다”면서 “많은 분이 제게 일어난 일을 슬퍼하고 있다는 걸 알고 있다. 하지만 슬퍼하지 말아 달라. 제 이야기가 오히려 여러분이 계속 싸워나갈 힘이 되길 바란다”고 팬들을 안심시켰다. 그러면서 “언젠가 다시 산 정상에 설 순간을 여전히 기다리고 있다”면서 “그리고 저는 그렇게 할 것”이라고 복귀 의지를 강하게 드러냈다.

앞서 전날 본은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “병원에서 며칠 동안 정말 힘들었다. 아직 갈 길이 멀다”면서도 “수술이 잘 되면 퇴원해서 집으로 돌아갈 수 있을 거다. 돌아가면 또 한 번 수술을 받아야 한다. 정확한 수술 내용은 검사를 해야 확인할 수 있다”고 말한 바 있다.

‘스키 여제’ 린지 본(41·미국)이 지난 9일 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 활강 경기 도중 기문에 부딪히고 있다. 코르티나담페초=AP연합뉴스

본은 지난 9일 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키 센터에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 알파인 스키 활강 경기에서 출발 13초 만에 기문에 부딪히고 넘어져 헬리콥터를 타고 긴급 이송됐다.

지난 달 전방 십자인대 파열 진단을 받았지만, ‘라스트 댄스’를 위해 강행한 올림픽 출전이었기에 팬들의 아쉬움이 더욱 컸다. 이번 대회에서 메달을 땄다면 41세 4개월로 최고령 메달리스트 기록을 쓸 수 있었지만 불의의 부상을 연달아 입으면서 일단 멈춰섰다.

해당 사고로 왼쪽 다리를 크게 다친 본은 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 대형 병원으로 이동해 수술과 치료를 받았다. 다행히 수술이 성공적으로 끝나 팬들은 안도의 한숨을 내쉬게 됐다.

한편 본은 2010 베이징 올림픽 회전 금메달, 2018 평창 올림픽 활강 동메달을 따고 2019년 돌연 은퇴를 선언했다. 이후 무릎 인공 관절 수술을 받은 뒤 재활을 거쳐 2024~2025 시즌 복귀를 선언했다. 이번 시즌 월드컵에서 금메달 2개와 은메달 2개, 동메달 3개를 따며 ‘경이로운 부활’을 선언했지만, 밀라노 올림픽 경기에서 아찔한 사고를 당했다.

