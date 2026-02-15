최가온, 오메가 2026 동계올림픽 에디션 시계 받았다

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 대한민국 첫 금메달리스트인 최가온(세화여고)이 ‘올림픽 공식 타임키퍼’ 오메가로부터 특별한 선물을 받았다.

레이날드 애슐리만(왼쪽) 오메가 회장 겸 CEO가 오메가는 대한민국 첫 금메달리스트인 최가온에게 ‘스피드마스터 38㎜ 밀라노 코르티나 2026’을 증정한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 오메가 제공

레이날드 애슐리만 오메가 회장 겸 CEO가 15일 이탈리아 밀라노 오메가 하우스에서 스노보드 여자 하프파이프 금메달 최가온에게 이번 대회를 기념해 나온 에디션인 ‘스피드마스터 38㎜ 밀라노·코르티나 2026’을 전달했다.

최가온은 어린 나이에도 불구하고 흔들림 없는 담대함으로 위기를 기회로 바꿔낸 이번 우승은 단순한 금메달 이상의 의미를 지닌다. 두 차례의 실패를 딛고 마지막 순간에 만들어낸 역전은 올림픽 무대 특유의 긴장과 감동을 상징적으로 보여준 장면으로 남았다.

오메가 ‘스피드마스터 38㎜ 밀라노·코르티나 2026’을 증정 받은 최가온은 “첫 번째와 두 번째 시기에서 아쉬움이 컸지만, 마지막까지 나의 경기를 하자고 스스로 다짐했다. 금메달이라는 결과도 실감이 나지 않는데, 오메가로부터 이렇게 뜻깊은 선물까지 받게 되어 정말 영광이다. 이 순간을 오래 기억하며 앞으로도 계속 도전하는 선수가 되겠다”고 소감을 전했다.

최가온이 모메가 ‘스피드마스터 38㎜ 밀라노 코르티나 2026’을 받고 기념촬영을 하고 있다. 오메가 제공

이번에 최가온에게 제공된 ‘스피드마스터 38㎜ 밀라노·코르티나 2026’은 스테인리스 스틸 케이스에 화이트 에나멜 타키미터 스케일이 적용된 블루 세라믹 베젤 링이 특징이다. 화이트 래커 다이얼에는 은은한 블루 프로스팅 효과가 더해졌으며, 밀라노·코르티나 2026 엠블럼에서 영감을 받은 핑거 트레이스 패턴이 적용됐다. 서브 다이얼에는 정돈된 스키 슬로프를 연상시키는 아쥬라주 마감이 더해졌고, 케이스백에는 밀라노·코르티나 2026 메달리온이 각인돼 이번 역사적인 순간을 기념한다.

한편, 오메가는 이번 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 남녀 구분 없이 대한민국 개인 종목 첫 금메달리스트 1명에게 올림픽 에디션을 증정하겠다고 밝힌 바 있다. 극적인 승부 끝에 금빛 도약을 완성한 최가온은 오메가의 올림픽 시계 수여 전통에 또 하나의 상징적인 순간을 더하게 됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지