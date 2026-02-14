JTBC에 대한 최가온 금메달 장면 ‘패싱 논란’이 과도한 ‘억까’로 보이는 이유...분명 최가온 금메달은 생중계됐다, 지상파 3사가 중계권 가졌으면 달랐겠나

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽은 여러모로 한국 스포츠사에 기념비적인 대회다. 그간 동계 올림픽에선 빙상 종목이 메달밭 역할을 해왔지만, 이번엔 설상 종목에서 최초로 금메달이 나왔기 때문이다. 이런 축제같은 순간에 ‘패싱 논란’이 일었다. 이번 동계 올림픽을 단독 중계하고 있는 JTBC가 최가온의 스노보드 여자 하프파이프 금메달 획득의 순간을 중계하지 않았다는 논란이 그것이다.

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 받아 금메달을 획득한 스노보드 최가온이 기뻐하고 있다. 뉴스1

결론부터 말하지면 사실이 아니다. JTBC의 본채널에서는 쇼트트랙을 중계하고 있었던 건 사실이지만, JTBC스포츠 채널에서 최가온이 출전한 여자 하프파이프 종목 전 과정을 생중계했기 때문이다. 그래서 JTBC가 최가온의 금메달 따는 장면을 아예 중계하지 않고 ‘패싱’했다는 것은 과도한 ‘억까’라고 해도 무방하다.

JTBC도 해명에 나섰다. JTBC는 지난 13일 공식 입장을 통해 “최가온 선수가 출전한 하프파이프 결선은 당초 JTBC와 JTBC스포츠에서 동시 생중계했으나, 쇼트트랙 경기가 시작됨에 따라 JTBC는 쇼트트랙으로 전환하고 하프파이프는 JTBC스포츠에서 중계를 이어갔다”면서 “JTBC가 쇼트트랙 중계 도중 다시 최가온 경기로 전환할 경우 쇼트트랙을 시청할 채널이 없어지게 된다. 쇼트트랙은 대한민국 대표팀의 강세 종목이자 국민적 관심도가 높은 만큼, 시청자의 선택권을 고려해 쇼트트랙 중계를 유지하고, 하프파이프는 JTBC스포츠를 통해 지속하는 방식으로 운영했다”라고 설명했다. JTBC로선 나름 최선의 선택을 내린 셈이다.

물론 JTBC와 JTBC스포츠의 채널 인지도는 하늘과 땅만큼 큰 게 사실이다. 본 채널은 대부분의 케이블 방송사에서 채널 번호 ‘15’를 유지하고 있는 반면 JTBC스포츠 채널은 케이블 방송사마다 채널 번호가 크게 다르다. 본 기사를 작성하고 있는 기자도 JTBC스포츠 채널이 몇 번인지는 검색해봐야 안다. 그러니 최가온의 역사적인 설상 종목 최초의 금메달 장면을 생중계로 보는 것을 놓친 시청자들의 불만 성토도 이해가 가지 않는 것은 아니다.

문제는 이번 최가온 금메달 장면 ‘패싱 논란’을 JTBC의 단독 중계의 폐해로까지 몰고가는 일부 언론들의 자극적인 기사다. 이번 올림픽의 중계권을 빼앗긴 지상파 3사 중 하나인 MBC는 ‘"올림픽 언제 시작했나?" JTBC '독점' 중계에 시청권 침해’라는 제하의 기사를 통해 올림픽 개회식 시청률이 1.8%에 그쳤다며 비판했다. 다른 여러 매체들도 2022 베이징 동계 올림픽 개막식 시청률이 KBS1 9.9%를 비롯해 SBS 4.1%, MBC 4.0%가 나왔는데, 이번 올림픽의 시청률은 그에 크게 미치지 못하고 있다며, JTBC의 단독 중계로 인해 국민적 관심이 멀어졌다는 식의 기사를 양산해내고 있다.

스노보드 최가온이 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선 3차전 경기를 마친 뒤 눈물을 흘리고 있다. 이날 최가온은 1,2차 경기에서 넘어진 후 3차 시기에 90.25점을 받아 단독 1위에 올라서 금메달을 획득했다. 뉴스1

스노보드 최가온이 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선 1차전 경기를 펼치고 있다. 이날 최가온은 1,2차 경기에서 넘어진 후 3차 시기에 90.25점을 받아 단독 1위에 올라서 금메달을 획득했다. 뉴스1

12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 1차 시기 묘기를 선보이고 있다. 연합

스노보드 최가온이 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선 3차전 경기를 펼치고 있다. 이날 최가온은 1,2차 경기에서 넘어진 후 3차 시기에 90.25점을 받아 단독 1위에 올라서 금메달을 획득했다. 뉴스1

그러나 이는 개막식 시간대를 고려하지 않은, 얼토당토 않는 비교다. 2022 베이징 동계 올림픽은 한국과 시차가 1시간 차이나는 중국에서 개최된 덕분에 개막식 시간이 황금시간대인 저녁 9시였다. 반면 이탈리아는 한국과 시차가 8시간이나 차이가 난다. 현지에서 저녁 8시에 개막식이 시작했지만, 한국은 새벽 4시였다. 국민 대다수가 잠들어있을 시간인 새벽 4시에 시청률 1.8%는 어쩌면 잘 나온 것일지도 모른다. 요즘 지상파 프로그램 중에 황금시간대에 방영해도 시청률이 1.8%도 나오지 못하는 게 수두룩빽빽이지 않나.

게다가 중계권을 갖지 못해 사상 처음으로 올림픽에서 ‘들러리’로 전락한 지상파 방송들은 우리 태극전사들의 활약과 노력을 전달하는 데도 소홀하다. 본인들이 중계권을 갖고 있을 땐 대규모 현지 취재진을 보내놓고, 중계권을 빼앗기자 이탈리아 현지에 1개 취재팀만 파견하는 데 그쳤다. 그동안 올림픽이나 월드컵, 아시안게임 등에서 ‘RTB’(중계권 있는 방송사 기자)로 온갖 특혜를 누리다 ‘ENR’(중계권 없는 방송사 기자)이 되자 현지 취재진도 크게 줄인 것이다. 게다가 JTBC가 2022 베이징 올림픽 때 지상파들이 중계권 없는 방송사들에게 팔았던 금액의 절반 수준으로 2배 분량에 가까운 영상을 팔아도 지상파 3사는 ‘소극 보도’로 일관하고 있다.

과거 지상파 3사의 영향력은 대단했다. 그러나 시대는 변했다. 유튜브나 각종 OTT로 인해 지상파 3사의 영향력은 이제 ‘과거의 영광’이 됐다. 이 사실을 지상파 3사 본인들도 너무나 알고 있다. 본인들도 유튜브 채널에 힘을 쏟고, 자신들의 프로그램을 OTT에 팔고있지 않나. 그럼에도 올림픽 때만 ‘보편적 시청권’을 운운하는 것은 코미디에 가깝다. 그렇게도 보편적 시청권이 중요했으면 중계권을 빼앗기지 말았어야지.

