[내일날씨] 포근한 설연휴 첫날…곳곳 미세먼지 '나쁨'

박수현 기자 = 토요일인 14일은 전국이 대체로 흐리겠으나 경상권은 오후부터 차차 맑아지겠다.



오전부터 저녁 사이 제주도 중산간·산지에는 비가 오겠고, 제주도 해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

지난 12일 경남 양산시 통도사 사찰에 홍매화가 펴 시선을 끌고 있다. 이날 양산시 낮 기온은 12도였다. 연합뉴스

새벽부터 오후 사이 서울·인천·경기 서해안·북부 내륙에도 0.1㎜ 미만 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



같은 시간대에 강원 중·북부 내륙·산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만 눈이 날리겠다.



당분간 기온이 평년보다 높아지면서 낮 기온이 최고 17도까지 오르겠다. 남부 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크겠다.



아침 최저기온은 -3∼6도, 낮 최고기온은 9∼17도로 예보됐다.



기온이 오르면서 강, 호수, 저수지, 하천 등의 얼음이 얇아져 깨질 우려가 있어 안전사고에 유의해야 한다.



건조특보가 발효된 강원 산지와 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 예방에 각별한 주의가 필요하다.



미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

미세먼지와 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보이는 지난 12일 서울 종로 일대가 뿌옇다. 연합뉴스

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.



다음은 14일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [흐림, 흐림] (4∼12) <40, 40>



▲ 인천 : [흐림, 흐림] (3∼9) <40, 40>



▲ 수원 : [구름많음, 흐림] (1∼12) <40, 40>



▲ 춘천 : [흐림, 흐림] (-1∼10) <40, 40>



▲ 강릉 : [맑음, 맑음] (6∼16) <0, 0>



▲ 청주 : [구름많음, 흐림] (0∼14) <20, 30>



▲ 대전 : [구름많음, 구름많음] (0∼15) <20, 20>



▲ 세종 : [구름많음, 구름많음] (0∼13) <20, 20>



▲ 전주 : [구름많음, 구름많음] (2∼16) <20, 20>



▲ 광주 : [흐림, 구름많음] (2∼15) <30, 20>



▲ 대구 : [구름많음, 맑음] (1∼17) <20, 0>



▲ 부산 : [구름많음, 맑음] (6∼15) <20, 0>



▲ 울산 : [구름많음, 맑음] (1∼16) <20, 0>



▲ 창원 : [구름많음, 맑음] (3∼15) <20, 0>



▲ 제주 : [흐림, 흐림] (7∼16) <30, 30>

