‘노래하는 기자’ 심현희, 싱글 ‘우윳빛깔 막걸리’ 발표…20일 경록절에 공연도 진행

노래하는 기자 ‘저널아티스트’ 심현희가 자신의 시그니처 프로젝트인 ‘칼럼, 노래가 되다’의 세 번째 싱글 ‘우윳빛깔 막걸리’를 12일에 발표했다.

이번 신곡은 심현희가 과거 서울신문에 연재했던 ‘심현희 기자의 술 이야기’를 바탕으로 제작됐다.

취재 현장에서 축적한 막걸리에 대한 전문성과 애정을 선율로 풀어낸 점이 특징이다.

특히 막걸리라고 하면 떠오르는 오래된 이미지를 벗어나 밝고 통통 튀는 듯한 멜로디와 목소리와 가사가 관전 포인트다.

막걸리 특유의 부드러운 질감을 귀엽고 팝(Pop)적인 감성으로 재해석했으며, 막걸리가 흐르는 ‘밀키 호수’와 캐릭터 ‘마무(Ma)’, ‘콜리(Kollie)’가 등장하는 독자적 세계관 ‘화이트 파라다이스’를 가사에 녹여냈다.

여기에 막걸리를 들이키는 소리를 형상화한 ‘꿀떡, 꿀떡’ 등의 표현은 대중적 친숙함과 중독성을 더한다.

이번 곡 역시 싱어송라이터로서 심현희가 작사·작곡·프로듀싱을 맡았으며, 편곡에는 작곡가 정해권이 공동으로 참여했다.

심현희는 “이번 곡은 기자로서의 전문성을 지지해 준 식음료 업계에 전하는 헌정이자, 우리 술의 매력을 세계에 알리기 위한 유쾌한 시도”라며 “막걸리의 올드한 이미지를 바꾸고 싶었다”고 밝혔다.

앞서 심현희는 지난해 12월 데뷔곡 ‘쇼비뇽 블랑’을 시작으로 지난달 ‘최애에게’까지 매달 싱글을 발표하며 저널리즘과 예술의 경계를 넘는 실험을 이어왔다.

5월에는 음악과 책이 결합된 첫 미니앨범을 선보일 예정이다.

또한 이달 20일에 진행되는 홍대 인디 신을 대표하는 음악 축제 ‘경록절’의 무대에도 오른다.

‘경록절’은 크라잉넛 베이시스트 한경록의 생일에서 출발해 홍대 3대 명절 중 하나로 자리 잡은 최대 규모의 음악 축제다.

‘경록절’은 19~20일 서울 홍대 무신사 개러지에서 열린다.

심현희는 20일 진행되는 ‘경록절 클래식’ 무대에 출연한다.

