[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 15일 (일요일) 절망적인 상황에도 희망을 믿으세요, 잘 될 거에요

96년생 말없이 실천하면 인망을 얻을 수 있다. 84년생 스스로를 낮추고 상대를 배려하라. 72년생 취미가 구분되지 않으면 구심점을 잃기 쉽다. 60년생 지금 이 순간부터가 시작이라고 생각하라. 48년생 다음을 생각할 수 있는 지혜가 필요하다. 36년생 집안에 있어도 밖을 나가도 불안하다.

97년생 시끄럽게 떠들면 가능성이 희박하다. 85년생 부동산업 금융업 건축업은 광고에 성과가 있다. 73년생 꾸준히 밀고 나가면 좋은 결과가 있다. 61년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 49년생 수수한 모습을 지향하는 것도 보기에 좋다. 37년생 갈등의 골이 깊어지는 것은 자존심과 관계있다.

98년생 타협도 좋지만 손해보는 마음으로 하라. 86년생 한쪽은 얻지만 다른 한쪽은 잃을 수. 74년생 여성은 바라는 것을 얻을 수 있다. 62년생 부산하게 움직이는 만큼의 결과는 없다. 50년생 상대를 헤아리지 못한 만큼 상대도 마찬가지. 38년생 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다.

99년생 순리를 택하는 것이 안정의 첩경이다. 87년생 쥐도 궁지에 몰리면 고양이를 공격한다. 75년생 소유하지 못하니 고생만 하고 보람이 없다. 63년생 맡은 일에 충실해야 손실이 없다. 51년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 39년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

00년생 반감을 가질 수 있는 말은 하지 마라. 88년생 한 숨만 내쉬지 말고 방법을 모색하라. 76년생 의류업 서점문구점 학원업은 광고에 성과가 있다. 64년생 쉽게 불만을 토로하지 말고 참을 줄 알아라. 52년생 후미진 곳에 가는 일이 없도록 조심하라. 40년생 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다. 28년생 마음을 열면 재물을 얻기에 유리하다.

01년생 높낮이만 보지말고 좌우의 폭도 생각하라. 89년생 노력한 사람에게는 행운이 따른다. 77년생 한 송이 국화꽃을 피우기 위해 희생이 필요한 법. 65년생 입장을 밝히는 것은 좋지만 도에 지나치면 곤란하다. 53년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 것이 세상의 이치. 41년생 지금 움직이면 악재로 작용한다. 29년생 부부싸움이 예상되니 서로를 헤아려라.

02년생 고요한 정적이 주변을 감싸는 때. 90년생 지나치게 앞서 가는 것은 이롭지 못하다. 78년생 목표를 세우고 공부해야 발전한다. 66년생 자신을 다스리지 못하면 무덤을 팔 수 있다. 54년생 대다수가 반대하는 일에 매달리면 힘들다. 42년생 눈에 보이는 것은 두렵지 않다. 30년생 투자의 시기를 제대로 택해야 한다.

03년생 경쟁자의 약점을 파악하면 백전백승. 91년생 매사에 간결한 입장정리가 필요한 시기다. 79년생 피부미용 화장품 네일점은 광고에 성과가 있다. 67년생 결자해지라는 말을 헤아려 행동하라. 55년생 주변에 인재가 있다는 것은 성공의 지름길. 43년생 북쪽이 불리하니 이동하지 마라. 31년생 피해볼 수 있으니 약속를 지키자.

04년생 가까운 사람에게 정이 가게 마련이다. 92년생 일하는 시간을 인식하지 못하면 괴롭다. 80년생 간섭이 잦아지는 시기지만 한 귀로 흘려라. 68년생 힘든 일이 있으면 대리인을 내세워라. 56년생 새로운 일을 도모하기 전에 기반을 구축하라. 44년생 사업자는 내실을 기하는 것이 좋다. 32년생 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊자.

05년생 주위의 의견을 따르는 것이 무난하다. 93년생 엉뚱한 사람을 가까이하지 말라. 81년생 여유가 없으면서 느긋한 것은 어리석다. 69년생 선배나 윗사람의 충고를 귀담아 들어라. 57년생 거리를 적당히 유지하는 것이 좋다. 45년생 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다. 33년생 긍정적인 생각은 건강에 중요하다.

06년생 모르는 것이 약이지만 일단 확인해보라. 94년생 자기 일처럼 최선을 다해 도와주어라. 82년생 오락실 빠나이트 복권업은 광고에 성과가 있다. 70년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 가져다준다. 58년생 뒤로 물러나 있는 것이 훨씬 유리한 시점이다. 46년생 지친 몸을 기댈 곳을 찾아라. 34년생 주변여건이 변할 수 있으니 대비하라.

95년생 자기 주장에 반발하면 잠시 미루어라. 83년생 절망적인 상황에서도 희망을 믿어라. 71년생 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 59년생 본분만 잘 지킨다면 밑지는 거래는 없다. 47년생 마음이 불안할 때는 일단 피하라. 35년생 원인해결을 찾지 못하면 어려워진

