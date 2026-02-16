[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 16일 (월요일) 자녀 문제로 분위기가 무거워질 수 있습니다

96년생 직장인은 실적이 없어 심란하다. 84년생 금전융통은 동서방으로 진출하세요. 72년생 잘 들어 주는 것도 이익이다. 60년생 가볍게 시작한 일도 크게된다. 48년생 방법 중에 한가지만 택해라. 36년생 모든 일상을 잊고 무심한 마음으로.

97년생 첫인상의 관건은 마음을 여는데 있다. 85년생 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요. 73년생 전문가는 땀과 노력을 쏟아야 한다. 61년생 아름다운 꽃도 향기가 영원할 수는 없다. 49년생 부동산투자나 매매는 늦은감이 있다. 37년생 분명한 것도 좋지만 지금은 아니다.

98년생 다른 사람의 기술을 자신 것으로 만들어라. 86년생 재정문제는 송씨 임씨 현씨에 부탁하세요. 74년생 화합하지 못하여 어려움이 가중된다. 62년생 불행은 다른 환경을 탓하는 데서 온다. 50년생 말에 대한 책임을 다하는 정신이 필요. 38년생 사람의 마음은 자신도 예측하기 힘들다.

99년생 자신의 가치관만 가지고 평가하지 마라. 87년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요. 75년생 일이 보잘것없을지라도 자신감을 가져라. 63년생 기운이 문전에 있으니 내실을 다져라. 51년생 주위에서 편법을 권유하니 두렵다. 39년생 자식 때문에 상심하는 일이 있다.

00년생 관망하면서 조용히 기다려 보라. 88년생 사랑을 얻으려면 용기가 필요하다 76년생 신용관계 금전문제는 좋은 소식이 오는 운이다. 64년생 남의 입장을 대변하지 말라. 52년생 상반된 입장을 보여서 화합이 어렵다. 40년생 병주고 약주는 사람은 단호하게 정리하라. 28년생 급격한 변화는 피하는 것이 좋다.

01년생 직감으로서투른 판단은 금물이다 89년생 어려운 일은 가족과 상의하라. 77년생 점포매매는 북남방으로 진출하면 덕이 온다. 65년생 군림하기보다 보좌하는 일이 중요하다. 53년생 신뢰가 없다면 어떤 말도 들리지 않는다. 41년생 새로운 보람과 즐거움을 느끼게 된다. 29년생 최선을 다한 자는 결과를 그대로 인정한다.

02년생 오늘 일은 실력을 인정받으며 한 단계 상승 운. 90년생 옛것을 버리고 새것을 받아들여라. 78년생 금전융통은 원씨 이씨 남씨에 부탁하세요. 66년생 기교에 능한 사람은 실리를 거둔다. 54년생 금전문제가 발생하면 상당히 힘들다. 42년생 상념에 사로잡히면 마음만 번잡해진다. 30년생 매사 긍정적으로 생각해야 한다.

03년생 경쟁할때 초심을 쉽게 무너뜨리지 마라. 91년생 적극적인 자세가 행운을 부른다. 79년생 상가나 건물매매는 북서방으로 추진하면 양호하다. 67년생 일이 엉키면 다른 핑계를 끌어낸다. 55년생 일도 준비가 부족하면 감당하기 힘들다. 43년생 마음에 들지 않는 부분도 내색하지 마라. 31년생 무엇을 취하고 버릴지 판단해야할 시점.

04년생 하는 것마다 돌이 황금으로 변할 운이다. 92년생 자기 실수를 솔직하게 인정하라. 80년생 재정문제 신용문제는 김씨 조씨 이씨에 부탁하세요. 68년생 몸이 따라주질 않으니 마음만 답답하다. 56년생 여러 사람의 소문은 쇠라도 녹일 수 있다. 44년생 문제 처리에서 옳고 그름을 따져지 마라. 32년생 꿈자리가 마음에 걸리면 외출은 삼가라.

05년생 절차와 질서를 유지하자. 93년생 막힌 것은 정면으로 돌파해야 한다. 81년생 토지 땅 대지매매는 서남방으로 추진하세요. 69년생 상대방의 주장이 엇갈리지 않게 조율하라. 57년생 주변환경도 바꿔보는 것도 좋겠다. 45년생 자녀문제로 분위기가 무겁다. 33년생 인생이란 강물이 흐르는 것과 같다.

06년생 서남방에서 문서 잡을 운 있다. 94년생 멀리서 좋은 소식이 전해 온다. 82년생 금전융통문제는 남동방에서 희소식이 오는 운이다. 70년생 마감시한에 쫓기면 결과가 좋지 못하다. 58년생 가지런한 상태를 유지해야 위기가 없다. 46년생 적을 알고 나를 안다면 백전백승이다. 34년생 내실 있는 일에 관심을 가져라.

95년생 진실한 마음이 상대방을 설득시킨다. 83년생 아파트 빌라 대지매매는 서동방으로 추진하세요. 71년생 스스로 행하지 않으면 해결이 어렵다. 59년생 미뤄두었던 사소한 일상부터 챙겨라. 47년생 아직은 속단하기에 이르다. 35년생 적합한 장소에서 좋은 사람을 만날 수 있다.

백운철학원

