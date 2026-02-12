엔씨소프트, 다양한 설맞이 이벤트 진행한다

엔씨소프트가 2026년 설날을 맞아 서비스 중인 게임 7종에서 다양한 이벤트를 진행한다.

‘리니지 리마스터’는 19일까지 설 맞이 이벤트 2종을 진행한다. 리니지 리마스터 이용자는 이벤트 기간동안 특별 NPC를 통해 설 기념 한복 변신 아이템을 구매할 수 있다. 한복 착용 시 ‘병오년 복 주머니’를 얻는다. 매일 저녁 8시 마을에 등장하는 ‘복덩어리 유령’을 처치하면 다양한 성장 아이템을 제공하는 ‘병오년 연하장’을 획득할 수 있다.

엔씨소프트가 설날을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다. 엔씨소프트 제공

‘리니지2’는 본서버에서 다음달 4일까지 ‘붉은 말의 축복’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 5인 파티 던전 ‘영혼의 초원’에서 다량의 경험치와 ‘신년 주화’를 획득할 수 있다. 신년 주화를 사용해 ‘얼음 무기’, ‘수호의 방어구’, ‘방어구 외형-한복’ 등을 제작 및 교환할 수 있다. 각성 서버에서는 3월 11일까지 ‘소원 성취 윷놀이’ 이벤트를 연다. 이용자는 NPC가 제공하는 버프와 함께 몬스터를 사냥해 ‘윷놀이 세트’를 획득할 수 있다. 윷놀이 세트를 사용 시 윷놀이 결과에 따라 추가 버프와 다양한 보상을 얻는다.

‘아이온’은 25일 정기점검 전까지 약 2주간 특별 이벤트 ‘아쫀쿠를 부탁해'를 진행한다. 아트레이아 필드에 ‘아쫀쿠’로 변신한 미스틱 큐브를 처치하면, 서버에 따라 ‘+5 정예 함대 제독 방어구’, ‘+5 만부장 무기 상자’ 등 장비 아이템 획득이 가능한 아쫀쿠(상자)를 추가 보상으로 얻는다. 아쫀쿠(상자)는 데바의 여정 아쫀쿠 처치 임무를 통해서 획득할 수 있다.

‘블레이드 & 소울 NEO’는 25일까지 ‘신비상인’ 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 특정 던전을 클리어 하면 정해진 확률에 따라 '신비상인 신비해'가 등장한다. 이용자는 신비상인을 통해 설날의 기운 이벤트 주화를 ‘영웅 등급 보상’, ‘금화’, ‘경험치’ 등으로 교환할 수 있다. 금화를 사용해 ‘전설 도화’ 및 ‘장비 강화석’도 구매 가능하다. 설날의 기운 이벤트 주화는 이벤트 퀘스트 및 주간임무 완료 시 획득 가능하다.

‘TL’은 24일까지 ‘해피 루나 뉴 이어!’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 다양한 콘텐츠를 플레이해 모은 ‘새해주화’를 ‘프로필 프레임: 붉은 말의 가호’, ‘칭호: 2026년 행운의 주인공’, ‘감정 표현 모션: 하트 선물’과 다양한 버프 아이템 등으로 바꿀 수 있다. 주요 거점 마을에서 이벤트 NPC, 말 동상과 상호작용하면 ‘하우징 가구’, 게임 내 재화 ‘솔란트’가 담긴 '행운 봉투' 등 추가 보상을 획득한다. 이벤트 기간 누적 접속 및 게임 접속에 따라 선물을 받고, TL 공식 카카오톡 채널을 친구 추가해 쿠폰을 얻을 수 있다.

‘리니지M’은 설 연휴를 맞아 19일 정기점검 전까지 ‘아덴의 따뜻한 설날’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 게임을 즐기며 획득 가능한 이벤트 아이템 ▲설날 윷 ▲설날 방패연 ▲설날 복주머니 등을 강화해 각종 보상을 제작하거나 이벤트 컬렉션 효과를 받을 수 있다. 해당 기간 동안 모든 특수 던전의 일일 이용 시간이 1시간 늘어나고, 시련 던전 완료 보상이 3배로 증가한다. 설날 당일에는 우편을 통해 ▲떡국 ▲세뱃돈 봉투 ▲적마 낚싯대 ▲만능 충전석 ▲신비한 종합 뽑기팩 상자 등 푸짐한 선물이 지급될 예정이다.

‘리니지2M’은 25일까지 ‘설렌타인 시즌 위크’ 이벤트를 진행한다. 이용자는 ▲게임 내 상점과 시즌 패스 보상에서 ‘설렌타인 초콜릿’ ▲이벤트 1인 던전 ‘새해 복맞이 동산’에서 ‘설렌타인 찹쌀떡’을 각각 모아 ‘설렌타인 초콜릿 찹쌀떡’을 제작할 수 있다. ‘설렌타인 초콜릿 찹쌀떡’은 한복을 입은 신규 클래스 ‘킴 케이’(영웅)와 ‘리버티 라이도’(희귀)로 바꿀 수 있다. 17일 오후 6시에는 모든 이용자에게 우편으로 설날 특별 아이템을 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지