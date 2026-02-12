필드의 마술사 32인, ‘초록빛 전문성’ 장착하고 현장으로 달려간다

잔디가 잠든 겨울의 끝자락, 초록빛 필드를 지키는 ‘코스의 조율사’들이 새로운 시작을 알렸다. 11일 오전 한국골프회관에서 열린 그린키퍼학교 제28기 졸업식 현장은 단순히 자격증을 받는 자리를 넘어, 1년이라는 긴 시간 동안 흙먼지 속에서 전문성을 갈고닦은 이들의 열기로 가득했다. 1989년 문을 연 이래 570명의 전문가를 배출하며 ‘그린키퍼 사관학교’로 불려온 이곳에서, 올해도 32명의 정예 인력이 실전 무대로 나갈 준비를 마쳤다.

한국골프장경영협회 제공

이번 졸업생들이 더욱 주목받는 이유는 그들의 몸에 밴 ‘현장감’ 덕분이다. 306시간의 이론 수업은 기본, 그랜드CC와 설해원CC 등 실제 필드에서 무려 960시간 동안 잔디와 씨름하며 실무 감각을 익혔다. 매일 써 내려간 실습일지는 이들이 흘린 땀방울의 증거이자, 국내 골프 산업의 품질을 한 단계 끌어올릴 검증된 전문가임을 뜻한다.

이번 제28기 교육과정은 지난 2025년 3월 첫 삽을 뜬 이후 약 1년간 이어졌다. 교육생들은 잔디 생리학부터 병충해 방제, 골프장 기계 관리 등 전문 지식을 섭렵하는 동시에 전국 주요 골프장에서 강도 높은 실습을 병행했다.

특히 신입 교육생들은 그랜드CC, 스타CC 등에서 실전 감각을 익혔고, 기존 골프장에서 파견된 경력 교육생들은 소속 골프장에서 실무를 수행하며 엄격한 평가를 거쳤다. 이러한 스파르타식 교육의 성과는 지표로 나타났다. 졸업생 32명 중 신입생 11명 전원이 취업에 성공했으며, 경력자 21명은 한층 강화된 전문성을 안고 현직으로 복귀했다.

이날 시상식에서는 노스팜CC 한기철 씨가 협회장상 최우수상을 수상하는 영예를 안았다. 지산CC 이태우 씨는 우수상을, 화성GC 최대용 씨는 동문회장상을 각각 받으며 그간의 노력을 인정받았다.

최동호 한국골프장경영협회 회장은 축사에서 “여러분이 흘린 땀방울은 우리 골프장 코스관리의 새로운 표준을 만드는 소중한 밑거름이 될 것”이라며 졸업생들을 격려했다. 졸업생 대표 최대용 씨는 “현장에서 잔디 하나하나에 숨을 불어넣는 최고의 전문가가 되겠다”는 포부를 밝혔다. 학교 측은 앞으로도 국내 골프 산업의 경쟁력을 높일 수 있는 실무 중심의 인재 양성에 더욱 박차를 가할 계획이다.

