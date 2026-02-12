낮 최고 7~14도 '포근'…전국 곳곳 미세먼지 '나쁨'

이태성 기자 = 목요일인 12일은 오전까지 경기내륙과 강원내륙, 충청권, 전라권에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 미세먼지 농도도 전국 곳곳에서 '나쁨' 수준이 예보됐다.

기상청은 "빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠다"며 "동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다"고 예보했다.

하늘은 중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들며 전국이 대체로 맑겠다.

낮 동안 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다.

오전까지 경기내륙과 강원내륙, 충청권, 전라권을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 공항에서는 짙은 안개로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있겠다.

건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 지역에서도 대기가 건조한 곳이 있겠다.

이날 낮 최고기온은 7~14도를 오르내리며 평년(아침 최저 -9~1도, 낮 최고 4~10도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 9도, 인천 7도, 수원 9도, 춘천 8도, 강릉 11도, 청주 10도, 대전 10도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 12도, 부산 14도, 제주 12도다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·광주·전북·대구·경북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천·전남·부산·울산·경남은 오전까지 '나쁨' 수준이 예상된다.

