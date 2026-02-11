다시 감 잡은 차준환…“프리서 모든 걸 쏟겠다” [밀라노 동계올림픽]

대한민국 피겨 스케이팅의 ‘간판’ 차준환(서울시청)이 자신의 세 번째 올림픽 무대에서 무결점 연기를 펼쳤지만 힘겨운 메달 싸움을 벌여야 할 처지다.



차준환은 11일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 합계 92.72점을 기록했다. 전체 29명의 출전 선수 중 6위에 오른 차준환은 이로써 오는 14일 열리는 프리스케이팅 진출권을 가뿐하게 따냈다.

한국 남자 피겨의 ‘간판’ 차준환이 10일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트 프로그램에 출전해 연기를 펼치고 있다. 밀라노=뉴스1

1위는 108.16점을 받은 ‘쿼드킹’ 일리야 말리닌(미국)이 차지했고, 일본의 가기야마 유마(103.07점), 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)가 뒤를 이었다.



차준환과 3위 샤오잉파의 점수 차는 9.83점으로 작지 않지만 역전 메달 획득 가능성이 사라진 건 아니다. 이날 기록한 92.72점은 차준환의 올 시즌 베스트 점수다. 비록 자신의 개인 역대 최고점인 101.33점에는 미치지 못했으나, 지난해 11월 NHK트로피에서 받았던 이번 시즌 최고점(91.60점)을 넘어 섰다. 차준환은 이날 ‘레인 인 유어 블랙 아이즈(Rain in Your Black Eyes)’에 맞춰 첫 번째 점프 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 착지하며 순조로운 출발을 알렸다. 이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프 역시 실수 없이 수행했다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 처리한 그는 가산점 구간인 후반부에 배치한 트리플 악셀까지 완벽하게 성공시키며 지난 9일 단체전(팀 이벤트) 쇼트프로그램에서 0점 처리됐던 실수를 완벽하게 만회했다. 이어지는 체인지 풋 싯 스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀에서도 깔끔하게 선보였다.



연기를 마친 차준환은 주먹을 불끈 쥐며 만족감을 드러냈다. 다만 점수 발표 직후에는 다소 아쉬운 표정을 짓기도 했다. 기술적인 완결성에도 불구하고 예술점수가 기대보다 낮게 나왔기 때문이다. 차준환은 “한 점의 후회도 없을 만큼 모든 것들을 다 링크에 던지고 나왔다”며 “시즌 베스트 점수가 나온 것은 기쁘지만 조금 아쉬움이 있다. 그동안 제가 받아왔던 점수와 비교하면 예상보다 좀 떨어졌다”고 솔직하게 밝혔다.



차준환은 “단체전 이후 이틀 동안 컨디션이 올라왔다”며 “올림픽은 현장 분위기에 적응하는 게 중요하다. 얼음의 상태를 느끼면서 여유롭게 연습했던 것이 도움됐다”며 단체전에서의 실수가 좋은 예방주사가 됐다는 점도 밝혔다. 차준환은 이제 14일 오전 3시(한국시간) 열리는 남자 싱글 프리스케이팅에서 한국 피겨 사상 첫 올림픽 메달에 도전한다. 그는 “남은 시간 동안 잘 회복해서 더 나은 경기를 하고 싶다”며 “프리에서도 한 점 후회 없는 연기를 보여드리겠다”고 각오를 다졌다.



한편 차준환과 함께 올림픽 무대를 밟은 신예 김현겸(한광고)은 첫 올림픽의 긴장감 탓인지 점프에서 잇따른 실수를 범하며 TES 37.92점, PCS 32.39점, 감점 1점으로 합계 69.30점에 그쳐 전체 26위에 머물렀다. 이로써 상위 24명에게 주어지는 프리스케이팅 진출권 획득에는 실패하며 자신의 첫 올림픽 일정을 마무리했다.



이날 1위에 오른 말리닌은 4회전 점프 2개와 트리플 악셀로 많은 점수를 쓸어 담았고, 팀 이벤트에서 화제를 모았던 ‘백플립’을 다시 펼치며 관중들로부터 박수갈채를 받았다.

