폴스타, 프리미엄 넘어선 럭셔리 전기차 브랜드로 도약 추진

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 11일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 미디어 데이를 개최하고 올해 목표를 발표했다.

이날 함종성 폴스타코리아 대표는 “지난해가 폴스타 4를 통해 성장의 기반을 다진 한 해였다면, 2026년은 폴스타 3와 폴스타 5를 중심으로 럭셔리 전기차 브랜드로 본격 도약하는 해가 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 “폴스타를 소유하는 경험이 단순한 이동 수단을 넘어, 라이프스타일 전반으로 확장된 프리미엄한 경험이 되도록 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.

폴스타는 올해를 ‘Premium to Luxury’ 원년으로 삼아 △제품 라인업 확장 △브랜드 가치 및 인지도 제고 △고객 소유 경험(ownership) 고도화를 본격 추진한다.

폴스타는 지난 2021년 12월 한국 시장에 진출한 이후 ‘올해의 차’, ‘올해의 디자인’, ‘올해의 전기 세단’ 등 주요 어워드 수상하며 신생 브랜드로서는 달성하기 힘든 총 8200여 대를 판매했다.

이와 동시에 3년 연속 브랜드 고객 충성도 대상 전기차 부문 1위를 달성하는 등 폴스타는 한국 시장에서 프리미엄 EV라는 입지를 다졌다.

폴스타는 이제 럭셔리 전기차 브랜드로 도약을 추진한다. 폴스타가 지향하는 럭셔리는 단순한 과시가 아닌 변하지 않는 본질과 완성도에 집중한다.

이를 위해 제품, 브랜드, 고객 경험 전반에 걸쳐 고객이 체감하는 가치를 한층 끌어올릴 계획이다.

제품 전략 측면에서는 기존 폴스타 4에, 폴스타 3와 폴스타 5를 더해 D세그먼트부터 F세그먼트까지 아우르는 라인업을 완성한다.

이를 통해 국내 고급 전기차 시장 공략을 본격화하며 브랜드 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

폴스타 3(Polestar 3)는 스칸디나비안 디자인, 강력한 성능, 고급 편의사양과 첨단 주행 보조 시스템 등 폴스타의 역량과 기술을 집약한 브랜드 최초의 퍼포먼스 스포츠유틸리티차(SUV)다.

폴스타 5(Polestar 5)는 4도어 퍼포먼스 그랜드 투어러(Grand Tourer)로 2020년 공개한 콘셉트 모델 프리셉트(Precept)를 통해 제시했던 폴스타의 디자인과 기술, 지속 가능성 역량을 집약한 플래그십 모델이다.

폴스타는 리테일 접점도 확장한다. 1분기 내 한남 전시장을 강남 도산대로로 확장 이전하고, 대구 전시장을 신규 오픈한다.

연내에는 일산 및 인천 지역 전시장까지 신규 오픈해 리테일 접점을 7곳에서 10곳으로 확대한다. 아울러 신세계 및 삼성카드와의 파트너십 강화를 통해 우량고객(VIP) 대상 고객 접점도 넓혀 나간다.

폴스타는 소유 경험 고도화를 위해 충전 인프라 구축에 집중하여 2030년까지 전국 40개소에 400기 이상의 충전기를 확충할 계획이다.

이밖에 최근 선보인 폴스타 케어 프로그램을 통해 신차 교환부터 타이어 교체, 사고 시 자차 보험 자기부담금 지원까지 폭넓은 혜택을 제공하며, 향후 서비스 범위와 대상 모델을 단계적으로 확대한다. 보증 연장 상품은 연내 출시된다.

