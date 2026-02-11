정동영 "남북, 서로 잘못한 것은 인정하고 유감 표시해야"

하채림 기자 = 정동영 통일부 장관은 11일 "(남북이) 서로가 잘못한 것은 잘못한 것대로 인정하고 유감도 표시해야 한다"고 말했다.



정 장관은 이날 서초구 관문사에서 대한불교천태종 총무원장 덕수스님을 예방한 자리에서 전날 개성공단 운영 중단에 대해 북한을 향해 '깊은 유감'을 표명한 배경을 이같이 설명했다.

정동영 통일부 장관이 지난 9일 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문이 열린 국회 본회의장에서 더불어민주당 박정 의원의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 남측의 강력한 요구로 '어떤 정세 변화에도 개성공단의 안정적 운영을 보장한다'고 남북이 합의했는데, 10년 전 남측이 일방적으로 개성공단을 닫아버렸다며 "잘못된 일"이라고 말했다.



당시 박근혜 정부가 북한의 4차 핵실험과 미사일 발사를 이유로 개성공단 운영을 중단한 데 대해선 "핵실험이 1차, 2차, 3차 계속되는 동안에도 상관없이 개성공단은 정경분리에 따라 가동돼왔다"고 지적했다.



정 장관은 전날 명동성당에서 열린 '민족의 화해와 일치를 위한 미사' 축사에서 개성공단 중단은 "어리석은 결정"이었다며 "깊은 유감"을 표했다.



한편 정 장관은 "얼마 전 한중 정상회담에서 시진핑 주석이 그동안 남북관계가 쭉 발전해왔는데 느닷없이 절벽이 나타났다고 했다"고 전하면서 "지난 3년 동안 적대, 혐오, 대결, 반목의 시기가 되며 (남북관계가) 완전히 초토화됐다"고 말했다.

<연합>

