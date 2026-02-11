아이브 장원영, 세브란스에 2억 기부…소아 환자 치료 지원

강승지 기자 = K-팝 걸그룹 아이브(IVE)의 장원영이 소아청소년 환자들의 치료 지원을 위해 세브란스병원에 총 2억 원을 기부했다.

11일 세브란스병원에 따르면 장원영은 또래 아이들의 치료와 회복과 긍정적 영향을 주고 미래에 함께 성장할 수 있는 도움이 되고자 이번 기부를 결정한 것으로 전해졌다.

K-팝 걸그룹 아이브(IVE)의 장원영이 소아청소년 환자들의 치료 지원을 위해 세브란스병원에 총 2억 원을 기부했다. (세브란스병원 제공)

장원영은 그동안 '럭키비키' 긍정적 마인드로 대중들의 많은 사랑을 받으며, 많은 어린이와 청소년 팬들을 보유하고 있다.

기부금은 세브란스 어린이병원 발전기부금 1억 원과 강남세브란스병원 소아청소년과 발전기부금 1억 원으로 각각 사용된다.

이상길 연세의료원 대외협력처장은 "환자들을 위한 뜻깊은 나눔에 깊이 감사드린다"며 "기부금이 환아들의 치료와 회복에 실질적인 도움이 될 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.

한편, 장원영이 멤버로 속한 아이브는 최근 정규 2집 리바이브 플러스(REVIVE+)의 선공개 곡 '뱅뱅'(BANG BANG)을 발매했다.

국내 주요 음원 차트와 해외에서도 호성적을 거두며 뜨거운 반응이 이어지고 있는 가운데, 해당 곡은 장원영이 직접 작사에도 참여해 음악적 역량을 입증했다.

<뉴스1>

