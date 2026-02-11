3주면 도장 찍는다… 월부 “내집마련도 원스톱으로”

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(이하 월부)의 프롭테크 솔루션 구해줘내집이 출시 6개월 만에 누적 거래액 1164억 원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

월부에 따르면 올해 1월 기준 거래액은 지난해 8월 베타 서비스 출시 당시와 비교해 10.8배 늘었으며 계약 건수는 13배 증가했다.

데이터에 기반한 매칭 시스템은 계약까지 걸리는 시간을 대폭 단축했다. 지난달 기준 구해줘내집 이용 고객이 서비스 신청 시점부터 실제 매매 계약을 체결하기까지 걸린 시간은 평균 21일이다.

계약 전환율 역시 높은 수준을 유지하고 있다. 최근 3개월간 월평균 계약 전환율은 52.5%이다. 이는 자산 규모와 선호 지역 그리고 현장 방문 이력 등을 분석해 매수 의지가 있는 실수요자에게 개인화된 정보를 제공한 결과이다.

운영 효율성 측면에서도 유의미한 수치가 나타났다. 현재 해당 솔루션을 운영하는 중개법인 소속 공인중개사는 총 6명이다. 누적 거래액을 기준으로 산출하면 공인중개사 1명이 약 194억 원 규모의 거래액을 창출했다.

이러한 효율은 IT 기술을 활용한 백오피스 시스템에 기인한다. 월부는 서류 발급과 검증 그리고 임장 일정 관리 등 중개 과정에서 발생하는 반복 업무의 60% 이상을 기술집약적으로 자동화했다. 중개사가 행정 부대 업무에 들이는 시간을 줄이고 매물 분석과 고객 상담에 집중할 수 있는 환경을 구축했다.

사용자 편의를 위해 부동산 중개수수료 결제 방식도 개선했다. 국내 최초로 카드와 간편결제를 통합한 시스템을 적용해 현금 결제 중심의 관행을 바꿨다. 고객은 단일 플랫폼을 통해 초기 상담부터 사후 처리까지 모든 서비스를 원스톱으로 제공받는다.

시장 구조 측면에서는 고객 확보 비용(CAC)을 낮추는 모델을 제시했다. 교육 플랫폼을 통해 확보한 실수요자와 전문성을 갖춘 소속 중개사가 현지 중개사와 협업하는 방식을 택했다.

이정환 월급쟁이부자들 대표는 “내집마련 시장에 차별화된 기준을 제시하기 위해 지속적으로 솔루션 고도화를 거듭할 계획”이라며 “추후 공인중개사를 위한 B2B SaaS 개발 등 다양한 시도를 전개하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지