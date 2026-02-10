“명절 근무 할만하세요?”…정용진 신세계 회장, 설 앞두고 ‘전국 최대’ 구월점 깜짝 방문

“명절 준비로 바쁘실 것 같아 망설였지만, 꼭 한번 직접 뵙고 감사를 전하고 싶었습니다.”

설 연휴를 일주일 앞둔 9일 오후, 인천 남동구의 트레이더스 홀세일 클럽 구월점. 카트를 밀며 명절 장보기에 나선 시민들 사이로 정용진 신세계그룹 회장이 모습을 드러냈다. 정 회장의 이번 방문은 지난달 스타필드마켓 죽전과 스타필드 빌리지 운정을 찾은 데 이은 올해 세 번째 현장 경영이다.

정 회장은 매장 곳곳을 누비며 현장 직원들의 손을 잡았다. “명절 근무 할 만하세요?”라며 건넨 정 회장의 다정한 인사에 긴장했던 직원들의 얼굴에는 금세 미소가 번졌다. 인사를 건네는 고객들에게도 “자주 오세요”라고 화답하며 소통 행보를 이어갔다.

지난해 9월 문을 연 구월점은 전국 24개 트레이더스 매장 중 가장 큰 규모를 자랑한다. 개점 직후 추석을 치렀고, 이번이 두 번째 명절 대목이다. 정 회장이 수많은 점포 중 구월점을 택한 이유는 이곳이 트레이더스의 ‘진화된 모델’을 가장 잘 보여주는 상징적인 곳이기 때문이다.

구월점은 단순한 창고형 할인점을 넘어 로드쇼와 테넌트 매장이 결합한 원스톱 쇼핑 공간이다. 정 회장은 신선식품 코너와 노브랜드 매장, 식당가를 꼼꼼히 살핀 뒤 “대형마트 호황기에도 안주하지 않고 미래를 대비해 만든 트레이더스가 한층 더 진화한 것이 몸소 와닿는다”고 평가했다.

정 회장은 최근 ‘오픈런’과 ‘품절 대란’을 일으킨 ‘두쫀쿠(두툼하고 쫀득한 쿠키)’ 로드쇼 현장도 직접 확인했다. 시중보다 저렴한 가격에 고퀄리티 상품을 제공하는 현장을 보며, 정 회장은 트레이더스가 나아가야 할 방향을 명확히 제시했다.

그는 “고객이 몰리는 명절일수록 안전과 품질 관리에 만전을 기해야 한다”며 “알뜰 장보기와 내실 있는 선물세트로 고물가를 견디는 고객들의 확고한 동반자로 자리매김해야 한다”고 강조했다. 이어 “16년 전 생소했던 창고형 모델을 뚝심 있게 밀어붙인 혁신이 지금의 성과를 만들었듯, 현재에 안주하지 말고 계속해서 새로운 먹거리를 찾아야 한다”고 덧붙였다.

트레이더스의 성장세는 무섭다. 2025년 3분기 사상 처음으로 분기 매출 1조원을 돌파했고, 영업이익 역시 전년 대비 27.2% 증가하며 이마트의 압도적 1등 지위를 견인하고 있다. 구월점 역시 오픈 이후 역대 최대 매출 기록을 경신하며 하남점에 이어 전국 2위 점포로 급부상했다.

신세계그룹은 이러한 기세를 몰아 올해 말 의정부점을 추가로 열며 창고형 할인점 시장의 지배력을 더욱 공고히 할 계획이다. 현장을 떠나며 정 회장은 “치열해지는 유통 시장에서 살아남는 길은 오직 끊임없는 발전뿐”이라며 다시 한번 ‘혁신’의 고삐를 당겼다.

