“눈에 안 보이는 100억 프로젝트”…세스코, EU 미세플라스틱 연구 거점 됐다

머리카락 굵기의 수백 분의 일도 안 되는 200nm(나노미터)의 미세플라스틱. 인류의 식탁을 위협하는 이 ‘보이지 않는 침입자’를 잡기 위해 한국 기업이 유럽의 심장부로 향한다.

종합환경위생기업 세스코는 세계 최대 규모의 연구·혁신 프로그램인 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’ 연구과제에 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 선정은 한국이 2025년 호라이즌 유럽 준회원국으로 가입한 이후, 국내 기업의 기술력이 글로벌 스탠다드의 까다로운 문턱을 넘었다는 점에서 그 의미가 깊다.

이번 프로젝트의 핵심은 ‘식음료 산업의 오염 감소’다. 한국을 포함해 전 세계 10개국, 19개 유수 연구기관이 머리를 맞대는 대규모 국제 공동 연구다. 총 사업비만 약 600만 유로(한화 약 100억원)에 달하며, 앞으로 4년간 식음료 제조 공정에서 발생하는 미세·나노플라스틱의 발생 경로를 규명하고 이를 실시간으로 감시·제어하는 기술을 개발하게 된다.

세스코 이물분석센터가 이번 컨소시엄에 이름을 올릴 수 있었던 바탕에는 2018년부터 쌓아온 집요한 연구 역량이 있다. 세스코는 그동안 식약처, 환경부 등과 손잡고 물과 식품 속 미세플라스틱 검출 시험법을 표준화해 왔다. 현재 세스코가 보유한 분석 기술은 200nm 수준까지 내려간다. 사실상 국내 미세플라스틱 분석의 ‘기준점’ 역할을 하고 있는 셈이다.

세스코 측은 이번 선정이 단순히 연구비 수주를 넘어 한국의 분석 기술이 EU 정책 및 산업 표준과 직접 연결된다는 점을 강조했다. 세스코는 이번 연구를 통해 확보한 글로벌 기준의 기술을 바탕으로, 국내 식음료 산업의 안전성을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

세스코 관계자는 “국제 공동연구를 통해 글로벌 기준에 부합하는 기술을 확보하고, 일상생활 속 다양한 분야의 안전성과 지속가능성 강화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

