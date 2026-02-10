‘재혼’ 이상민 “♥아내 위해 목숨 바칠 수 있어”

SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜' 화면 캡처

방송인 이상민이 아내에 대한 애정을 드러냈다.

9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에는 배우 전소민, 곽시양이 게스트로 출연했다.

이날 멤버들은 '사랑을 위해 목숨 바칠 수 있나'라는 주제로 이야기를 나눴다. 이때 이상민과 곽시양이 손을 들었다.

탁재훈은 "그런 상황이 오기 전에 헤어져야 한다"고 했고, 전소민은 "저는 목숨 못 바친다. 왜 목숨을 바치냐"고 답했다.

반면 곽시양은 "여자친구면 생각하겠지만 내 아내라고 생각하면 다 해줄 수 있을 거 같다"고 말했다.

이상민도 "이 사람(아내)은 그럴 것 같다. 내가 없어지면. 그걸 느끼니까 나도 그 생각을 하게 되더라"고 털어놨다.

그러자 탁재훈은 "전에는 왜 안 바쳤냐. 너 목숨이 몇 개냐"고 언급했고, 이상민은 "죽기 전에 헤어졌죠"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 이상민은 지난 4월 비연예인인 10세 연하 사업가와 혼인신고를 하며 20년 만의 재혼 소식을 전해 화제를 모았다..

