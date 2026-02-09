유영하 의원, 대구시장 출마 선언…"삼성 반도체 대구 유치"

국민의힘 유영하 의원이 9일 대구시장 선거 출마를 선언했다.



유 의원은 이날 오후 대구 삼성상회 터에서 기자회견을 열어 "지금이야말로 대구의 생존을 건 과감한 결단이 필요한 때"라며 "대구의 내일을 열기 위해 시장 선거에 나선다"고 밝혔다.

유영하 국민의힘 의원(대구 달서구갑)이 9일 대구 중구 인교동 삼성상회 옛터 앞에서 6·3 지방선거 대구시장 출마 선언 의사를 밝히고 있다.

그는 핵심 공약으로 삼성 반도체 공장 대구 유치, 삼성병원 분원 대구 유치를 제시했다.



유 의원은 대구가 삼성의 모태라면서 "그 상징성과 대구 경북 신공항의 물류 혁명을 결합해 반드시 반도체 클러스터를 유치하겠다"며 "청년들이 일자리를 찾아 다시 대구로 모여들게 만들겠다"고 했다.



또 "삼성병원 분원을 대구에 유치해 시민들이 서울로 원정 진료를 떠나는 고단한 일상을 끝내겠다"며 "파격적인 인센티브를 제공해서라도 초일류 의료서비스를 내 집 앞에서 누릴 수 있게 하겠다"고 말했다.



그는 "2년간 의정 생활을 하는 동안 진영과 이념을 넘어 정부·여당 인사들과 맺은 인적 네트워크가 대구를 위한 디딤돌이 될 것"이라며 "시민들을 위해 실리를 챙기며 대구가 가진 자긍심은 절대 훼손하지 않겠다"고 강조했다.



이어 "박근혜 대통령으로부터 정치는 신의가 기본이며 정치인은 약속을 반드시 지켜야 한다고 배웠다. 약속은 누구나 할 수 있지만 약속은 아무나 지킬 수 있는 것이 아니라"면서 "더 낮은 자세로 시민들과 함께하겠다"고 했다.



이날 유 의원이 시장 출마를 공식화함에 따라 이번 선거에서 대구시장에 출마하는 현역 국회의원은 주호영·윤재옥·추경호·최은석 의원 등 모두 5명에 달해 어느 때보다 뜨거운 당내 각축전을 벌일 전망이다.



국민의힘에서 현역 의원이 아닌 인물로는 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장이 출마를 공식화한 상태이며 이진숙 전 방송통신위원장, 배광식 북구청장도 출마자로 거론된다.



더불어민주당에서는 홍의락 전 의원이 출마 의사를 밝힌 가운데 김부겸 전 국무총리가 꾸준히 물망에 오르고 있고 구윤철 경제부총리, 강민구 전 최고위원도 후보군으로 꼽힌다.

