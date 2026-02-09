李대통령 "다카이치 총리 선거 승리 축하…양국 협력 이어가길"

이재명 대통령은 9일 전날 일본 총선에서 다카이치 사나에 총리가 이끄는 집권 자민당이 크게 승리한 데 대해 축하의 뜻을 전했다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 올린 글에 "다카이치 총리님의 중의원 선거 승리를 진심으로 축하드린다"며 "총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다"고 적었다.
이어 "지난 1월 나라에서 열린 한-일 정상회담을 통해 양국은 새로운 60년을 향한 힘찬 발걸음을 함께 내디뎠다"며 "앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 양국이 보다 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다"고 했다.
이 대통령은 "머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다"고 덧붙였다.
다카이치 총리는 지난달 중의원(하원)을 해산하고 조기 총선 승부수를 던졌는데 전날 치러진 중의원(하원) 선거(총선)에서 자민당이 전체 의석의 3분의 2 이상을 확보하면서 정국 주도권을 장악하게 됐다.
<뉴시스>
