李대통령 "다카이치 총리 선거 승리 축하…양국 협력 이어가길"

이재명 대통령은 9일 전날 일본 총선에서 다카이치 사나에 총리가 이끄는 집권 자민당이 크게 승리한 데 대해 축하의 뜻을 전했다.

이 대통령은 이날 X(옛 트위터)에 올린 글에 "다카이치 총리님의 중의원 선거 승리를 진심으로 축하드린다"며 "총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다"고 적었다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 14일 일본 나라현 사찰 호류지를 방문해 기념 사진을 촬영하고 있다.

이어 "지난 1월 나라에서 열린 한-일 정상회담을 통해 양국은 새로운 60년을 향한 힘찬 발걸음을 함께 내디뎠다"며 "앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 양국이 보다 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다"고 했다.

이 대통령은 "머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다"고 덧붙였다.

다카이치 총리는 지난달 중의원(하원)을 해산하고 조기 총선 승부수를 던졌는데 전날 치러진 중의원(하원) 선거(총선)에서 자민당이 전체 의석의 3분의 2 이상을 확보하면서 정국 주도권을 장악하게 됐다.

