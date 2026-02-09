세대 차 넘어 ‘대화의 기본 규칙’ 제시… '논리를 알면 세상이 보인다' 출간

윤정환

언론인 최상재와 서울대 의대생 윤정환이 공동 저서 '논리를 알면 세상이 보인다'를 집필했다. 관점이 다른 두 저자가 함께 책을 쓴 것은 한국 사회의 갈등 국면에서 눈길을 끄는 시도로 언급된다.

최상재는 SBS 탐사보도 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’를 연출했으며, SBS PD협회장과 전국언론노조 위원장, SBS 특임이사를 역임하는 등 오랜 기간 언론 현장에서 사회적 갈등과 권력 구조를 취재해 온 진보 성향의 인물이다. 윤정환은 한국외대부설용인외고를 수석 졸업한 뒤 서울대 의대에 수석 입학해 현재 본과 4학년에 재학 중인 20대 의대생으로, 정치·사회 담론에서 흔히 ‘보수적 20대 남성’으로 분류되는 세대에 속한다.

두 저자는 서로 다른 이력과 정치적 인식을 지녔지만, 최근 한국 사회의 공론장이 감정적 언어와 진영 논리에 잠식되고 있다는 문제의식에서 뜻을 모았다. 특히 인공지능과 빅데이터에 기반한 알고리즘 환경이 이용자의 확증편향을 강화하며, 상대의 주장을 검토하기보다 공격하는 논증 방식을 확산시키고 있다고 진단한다.

'논리를 알면 세상이 보인다'는 이러한 문제의식에 대한 응답으로 기획됐다. 책은 진보와 보수, 세대 구분을 전제로 한 논쟁을 넘어, 논리적 사고라는 공통의 규칙 위에서 대화를 가능하게 하는 데 초점을 맞췄다. 두 저자는 2024년부터 2025년까지 계엄 논란과 탄핵 이슈 등으로 사회적 갈등이 극심했던 시기를 함께 통과하며 수차례 토론과 원고 수정 과정을 거쳐 책을 완성했다.

두 저자는 이 책이 특정 진영을 설득하거나 정치적 입장을 대변하기 위한 목적이 아니라, 서로 다른 생각을 가진 사람들이 대화를 이어가기 위한 기본 규칙을 제시하는 데 의미가 있다고 설명한다. 주장보다 근거를, 감정보다 이성을 앞세우자는 제안은 극단화된 공론장에 대한 하나의 대안으로 읽힐 수 있다고 덧붙였다.

