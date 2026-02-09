골든블루, 설 명절 맞아 선물 세트 2종 한정 출시

골든블루는 설 명절을 맞아 ‘골든블루’ 선물 세트 2종을 한정 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 선물 세트는 지난해 추석 출시 당시 소비자들로부터 실용적인 구성으로 긍정적인 반응을 얻었던 ‘골든블루 사피루스 패키지’와 ‘골든블루 다이아몬드 패키지’ 2종으로 시장 수요를 반영해 이번 설 시즌에도 동일하게 기획됐다.

‘골든블루 사피루스 패키지’는 ‘골든블루 사피루스’ 450ml 1병과 하이볼 전용 잔 1개, 전용 코스터 1개로 구성돼 있다. ‘골든블루 사피루스’는 100% 스코틀랜드산 원액을 사용해 바닐라와 초콜릿의 달콤한 향이 조화를 이루는 프리미엄 위스키로 2017년 이후 국내 위스키 단일 판매 기준 1위를 기록하고 있는 제품이다.

패키지 구성품의 경우 최근 인기를 끌고 있는 하이볼 음용 트렌드에 맞춰 전용 하이볼 잔을 함께 포함함으로써 탄산수나 토닉워터를 활용해 누구나 쉽게 하이볼을 즐길 수 있도록 실용성을 강조했다. 또한 전체 패키지 외관에 신뢰를 상징하는 다크 네이비 컬러를 적용해 정통성과 세련된 이미지를 동시에 구현했다.

‘골든블루 다이아몬드 패키지’는 ‘골든블루 다이아몬드’ 450ml 1병과 스월링(Swirling) 글라스 1개, 전용 코스터 1개로 이뤄져 있다. ‘골든블루 다이아몬드'는 스코틀랜드 하이랜드와 스페이사이드의 엄선된 원액을 사용했다. 특히 위스키의 가장 순수한 순간인 ‘허트 커팅 포인트(Heart Cutting Point)’에서 원액을 담아내 달콤한 과일의 첫 맛에 부드러운 맛과 피트향의 자연스러운 조화가 특징이다.

골든블루는 ‘골든블루 다이아몬드' 본연의 향미를 소비자가 온전히 경험할 수 있도록 전용 스월링 글라스를 패키지 구성품으로 기획해 정통 테이스팅을 선호하는 애호가들의 만족도를 높였다. 패키지 디자인은 혁신을 상징하는 오렌지 컬러를 도입해 프리미엄 제품군만의 진취적인 감성을 강조했다.

박소영 골든블루 대표이사는 “앞으로도 소비자들의 다양한 라이프스타일에 부합하는 혁신적인 시도와 다채로운 활동을 통해 국내 주류 시장의 새로운 트렌드를 선도해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

