박준형, ‘사망설’ 가짜 뉴스에 “누가 날 죽여” 황당

유튜브 채널 '조동아리' 화면 캡처

개그맨 박준형이 자신을 둘러싼 가짜뉴스에 대해 해명했다.

8일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '[Ep.78] !!최초 공개!! 김수용이 생방송 중 난투극을 벌였던 상대의 정체ㅣ아무도 몰랐던 개콘 전성기의 숨은 배후는 개그맨 김경민? [조동아리 78회]' 영상이 공개됐다.

이날 '조동아리' 멤버 김수용, 김용만, 지석진은 게스트 박준형을 초대해 이야기를 나누는 시간을 가졌다. '조동아리'에 출연한 박준형은 "오매불망 기다리고 있다가 왔다"며 촬영에 기대감을 드러냈다.

해당 영상에서 게스트로 나선 박준형에게 MC 김용만은 "작년에 사망설이 있었다"고 언급했다.

박준형은 "누가 날 죽였더라. 나도 내가 죽었다고 하니까 신기했다. 그런데 '죽었다'고 하니까 계속 이슈가 뜨더라"라고 토로했다.

MC 지석진은 "조회수가 계속 나오니까"라고 반응했다. 김용만은 코미디언 남희석이 사망설 이후 박준형에게 보낸 문자 메시지에 대한 얘기도 꺼냈다.

김용만은 "웃긴 게 둘이 카톡 나눈 걸 봤는데 본인에게 직접 조문했더라"고 웃었다.

박준형은 "희석이 형한테 문자가 왔는데 '형한테 연락 안 해서 못 갔다'고 왔다. 그래서 '죄송하다. 미리 알리고 죽었어야 했는데'라고 답했다"고 너스레를 떨었다.

김용만은 "남희석이 '다음 생에는 믹서기로 태어나라'고 하더라. 하도 갈아대니까"라고 웃겼다. 박준형의 대표 개그 코너인 '갈갈이 삼형제'에서 그가 앞니로 무를 갈았던 걸 짚은 유머다.

한편 박준형은 1997년 KBS 13기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 지난 2005년 동료 개그우먼 김지혜와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

