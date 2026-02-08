스노보드 이상호, 평행대회전 예선 전체 6위로 통과…김상겸도 8위로 16강행

‘배추보이’ 이상호(넥센윈가드)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 평행대회전 예선 6위로 16강이 겨루는 결선에 진출했다. 김상겸(하이원)도 8위로 결선에 합류해 메달에 도전한다.

이상호는 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전 예선에서 1·2차 시기 합계 1분26초74로 6위에 올랐다. 함께 출전한 김상겸 은 1·2차 시기 합계 1분27초18을 기록, 8위로 16강에 진출했다.

이상호가 8일(현지 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 예선 경기를 펼치고 있다. AFP연합뉴스

스노보드 평행대회전에선 32명의 선수가 2명씩 나눠 블루·레드 코스에서 한 차례씩 경기해 합산 기록에 따라 상위 16명이 오후 9시 4분 시작하는 결선에 진출, 16강부터 결승까지 단판 승부 방식으로 순위를 가린다.

2018년 평창 대회 이 종목 은메달리스트인 이상호는 2022년 베이징 대회 8강 탈락의 아쉬움을 딛고 두 번째 올림픽 메달에 도전한다. 이상호가 메달을 획득하면 동·하계를 통틀어 한국의 올림픽 400번째 메달이 된다.

조완희(전북스키협회)는 1분27초76으로 18위에 그쳐 결선에 오르지 못했다. 여자부의 정해림(하이원)은 두 번의 주행 합계 1분40초55로 전체 31위로 마쳐 결선에 오르지 못했다.

