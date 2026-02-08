소주·맥주·차례주·위스키… 입맛따라 ‘술술’ [설 선물 특집]

주류업계는 차례주부터 프리미엄 증류식 소주, 위스키, 맥주 등 다양한 선물용 제품을 선보였다. 명절 수요를 겨냥한 패키지 구성과 디자인을 강화하며 주목을 끌고 있다.

일품진로 선물세트 라인업

◆하이트진로



하이트진로는 총 3종의 프리미엄 증류식 소주 브랜드 ‘일품진로’ 선물세트를 출시했다. ‘일품진로 오크25(알코올 도수 25도)’ 선물세트는 375㎖ 3병과 전용 온더록스잔 2개로 구성했다. 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 섞어 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다. ‘일품진로 오크43(알코올 도수 43도)’ 선물세트는 375㎖ 2병과 스트레이트 잔 3개로 구성했다. 온도와 습도를 엄격하게 관리?보관하는 데다 12년 이상 목통 숙성 원액을 섞어 깊고 부드러운 맛을 자랑한다. 하이트진로 100년 증류주 노하우의 정수인 ‘일품진로(알코올 도수 25도)’ 선물세트는 375㎖ 3병과 온더록스잔 2개를 담았다. 일품진로는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용했고, 영하의 온도에서 잡미와 불순물을 걸러내는 냉동 여과 공법을 통해 최적의 숙성 기간을 거쳤다. 깔끔하고 부드러운 목 넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.



하이트진로는 1970년대 국내 최초로 목통 숙성고를 도입한 이후 1996년 ‘참나무통맑은소주’, 2007년 ‘일품진로’를 선보이며 증류식 소주 숙성 연구를 이어오고 있다. 현재 국내 최대 규모의 오크 숙성고를 운영하며 오크통 위치 교체와 온·습도 정밀 관리를 통해 품질 고도화를 추진하고 있다.

카스 한정판 ‘올림픽 투게더’ 에디션

◆오비맥주



2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너인 카스가 한정판 ‘올림픽 투게더’ 에디션을 선보였다. ‘올림픽 투게더’ 에디션은 캔 양면에 ‘CA’와 ‘SS’를 각각 새긴 것이 특징이다. 두 개의 캔을 나란히 두거나 건배할 경우 ‘CASS’ 로고가 완성된다. 캔 상단에는 카스 로고와 오륜기를 결합한 올림픽 컴포지션 로고와 2026 동계올림픽 공식 로고를 적용했다. 동일한 콘셉트의 전용잔도 함께 출시됐다.



올림픽 투게더 전용잔은 전국 대형마트에서 올림픽 투게더 패키지 또는 일반 카스 묶음 패키지 2개 이상 구매 시 제공된다. 편의점 주류 스마트오더 전용 ‘카스 신선픽업’을 이용하면 카스 프레시 350㎖ 12캔 구매 시 전용잔을 받을 수 있다. 카스는 카스 프레시, 카스 0.0, 카스 라이트 등 3개 브랜드에 동계올림픽 로고와 오륜기, 오피셜 파트너 문구를 적용한 ‘올림픽 에디션’도 선보였다.

골든블루 사피루스 패키지(왼쪽)와 골든블루 다이아몬드 패키지

◆골든블루



골든블루는 ‘골든블루 사피루스 패키지’와 ‘골든블루 다이아몬드 패키지’ 2종을 선보였다. 이번 선물세트는 최근 확산된 ‘홈술·혼술’ 트렌드를 반영해 위스키 전용 글라스를 함께 구성한 것이 특징이다. ‘골든블루 사피루스 패키지’는 ‘골든블루 사피루스’ 450㎖ 1병에 하이볼 잔 코스터를 더했다. 비교적 부담 없는 구성으로 위스키 입문자부터 소비층을 넓게 아우를 수 있도록 기획됐다. 다크 네이비 컬러를 적용한 패키지는 차분한 이미지를 강조한다.



‘골든블루 다이아몬드 패키지’는 ‘골든블루 다이아몬드’ 450㎖ 1병과 코스터, 스월링 글라스를 포함했다. 잔을 흔들어 향을 확산시키는 스월링 글라스를 통해 위스키 향을 즐길 수 있도록 구성했다. 패키지는 오렌지 컬러를 활용해 브랜드의 현대적인 이미지를 담았다. 해당 선물세트는 전국 주요 대형마트와 편의점에서 구매할 수 있다.

백화수복

◆롯데칠성주류



‘오래 살면서 길이 복을 누리라’는 뜻을 지닌 ‘백화수복’은 82년 전통의 대표 차례주다. 1945년 출시된 이후 명절 차례상과 선물용 술로 꾸준히 사랑받았다. 백화수복은 100% 국산 쌀을 사용해 외피를 약 30% 도정한 뒤 저온 발효와 숙성 공법으로 빚는다. 이를 통해 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 구현했다. 알코올 도수는 13도다. 라벨에는 동양적인 붓글씨체를 적용하고 병과 병뚜껑에는 금색 디자인을 더했다. 차례 또는 선물용 제품은 700㎖와 1.8ℓ 두 가지 용량으로 출시됐으며 전국 할인점과 편의점 등에서 구입할 수 있다.

