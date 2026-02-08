명품 선물에 명절 호캉스까지… 특별한 ‘설’ [설 선물 특집]

호텔업계는 호텔에서만 경험할 수 있는 차별화한 명절 선물을 준비했다. 실속형과 고급형을 아우르는 선물을 마련해 고객 선택의 폭을 넓혔고, 와인과 리빙 상품 등 호텔에서만 볼 수 있는 이색 상품들도 선보였다. 미식과 공연을 결합한 ‘호캉스’ 패키지도 마련했다.

조선호텔의 ‘설 김치 선물세트’

◆조선호텔앤리조트



조선호텔앤리조트는 명절 대표 선물인 한우 상품을 폭넓게 준비했다. 10만원대 온라인 전용 세트부터 20만원대 실속 세트, 150만원대 VIP 세트까지 다채롭게 구성했다. 대표 상품으로는 ‘한우 정성 세트’, ‘명품 한우 스테이크 세트’, 명품 한우 시그니처 NO.9 세트’ 등이 있다. 한우 정성 세트는 1등급 한우 등심, 불고기, 국거리 등을 포함해 명절 상차림에 제격이다. 한우 스테이크 세트는 1++ 등급 등심, 채끝, 안심으로 구성했고, 시그니처 세트는 핵심 부위만을 엄선해 구이용으로 준비했다. 트러플 슬라이스와 화이트 트러플 버터도 함께 제공한다.



수산선물 세트로는 ‘법성포 영광 굴비’, ‘제주 진 은갈치’, ‘제주 선 건옥돔’ 등을 마련했다. 조선호텔 셰프의 레시피로 완성한 ‘조선호텔 전복장’과 ‘조선호텔 간장게장’은 미식가를 위한 특별한 선물이다. 고급 김치로 입소문을 탄 조선호텔 김치 세트와 소믈리에가 엄선한 와인 선물도 준비했다.



특별한 선물을 원하는 소비자를 위해 라이프스타일 상품도 선보였다. 조선호텔 침구 브랜드 ‘더 조선호텔’은 이번 설 선물세트로 상위 1% 수피마 코튼 원사를 사용해 이탈리아에서 제작한 하이엔드 침구 커버 세트인 ‘파르카 650 이불커버 세트’와 최고급 수피마 원사를 사용한 ‘에끌라 바스 컬렉션’을 처음 공개했다.

지난해 서울신라호텔의 설 연휴 타임리스 튠즈 공연

◆신라호텔



신라호텔은 온 가족이 즐길 수 있는 ‘명절 호캉스’ 패키지를 선보였다. 공연 등 문화 콘텐츠와 미식을 결합한 게 특징이다. 서울신라호텔은 설 패키지 ‘타임리스 튠즈: 루나 쇼타임’을 뮤지컬 갈라 공연 중심으로 구성했다. 대표 뮤지컬 넘버들과 애니메이션 OST로 구성해 누구나 편안하게 즐길 수 있도록 기획했다. 공연과 함께 서울신라호텔만의 미식 경험도 패키지 혜택에 포함됐다. 라이브 스테이션을 포함해 생선 요리, 스테이크 등 뷔페 형태로 음식을 준비해 공연 관람 전후로 여유로운 다이닝을 즐길 수 있도록 했다. 패키지는 14∼17일 진행되고, 객실(1박)과 ‘루나 쇼타임’(2인), 디너 뷔페(2인)로 구성된다.



제주신라호텔은 14일부터 18일까지 명절 테마를 반영한 ‘뉴 이어 고메 트립’ 패키지를 선보인다. 오후 시간대 수제 떡만둣국, 흑돼지 산적, 제주 돌문어 더덕 초무침, 생선전 등 요일별로 제주 음식, 페어링 음료 등을 즐길 수 있다. 패키지는 객실(1박), 조식 또는 중식(2인), 한식 팝업 스토어 세트 메뉴(2인)로 구성된다. 어린이 동반 투숙 시 어린이 인원 추가금은 받지 않는다.

